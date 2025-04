Niehigieniczny styl życia, nadwaga czy też nadmiar kofeiny w organizmie mogą bezpośrednio przyczyniać się do występowania nietrzymania moczu (NTM). Tymczasem, jak wynika ze społecznego raportu kampanii "CoreWellness – wewnętrzna siła", prawie trzy czwarte kobiet cierpiących na NTM nie zdaje sobie z tego sprawy, a za pojawienie się dolegliwości obwinia nie siebie, a przebyte choroby i proces starzenia.

Reklama

Jakie są przyczyny NTM?

Wśród przyczyn nietrzymania moczu kobiety na pierwszym miejscu wymieniają osłabienie mięśni dna miednicy (66%). Na dalszym miejscu pojawiają się menopauza (40%), przebyte infekcje i choroby (36%) czy też zaawansowany wiek (22%). Jednak jak podkreślają eksperci kampanii "CoreWellness – wewnętrzna siła", nie są to wyłączne przyczyny dolegliwości. Zarówno do pojawienia, jak i rozwoju tej dolegliwości możemy przyczynić się sami poprzez prowadzenie nieodpowiedniego stylu życia.

Proszę wskazać, jakie są główne przyczyny nietrzymania moczu?

Wiele pacjentek uważa nietrzymanie moczu za dolegliwość nieodłącznie związaną ze starzeniem się, której nie można ani leczyć, ani kontrolować. Cierpią w milczeniu. Nie wiedzą, że nietrzymanie moczu można i trzeba leczyć, a w wielu przypadkach można też pomóc samemu sobie poprzez zmianę nawyków, ćwiczenia itp. Do występowania nietrzymania moczu mogą przyczynić się takie czynniki, jak nadwaga, zbyt intensywny wysiłek fizyczny czy też nadmierna ilość kofeiny w organizmie – tłumaczy doc. Piotr Radziszewski z Katedry i Kliniki Urologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator kampanii "CoreWellness – wewnętrzna siła". Dlatego, gdy zaobserwujemy pierwsze objawy NTM, warto zastanowić się, czy prowadzony przez nas styl życia nie jest szkodliwy i co możemy zrobić, by go zmienić – podsumowuje doc. Radziszewski.

Jesteś tym, co jesz

Na występowanie nietrzymania moczu szczególnie narażone są osoby z nadwagą. Zbyt duży ciężar ciała może powodować obciążenie mięśni brzusznych i mięśni dna miednicy. Staraj się więc kontrolować masę ciała. Dzięki odpowiedniej diecie w połączeniu z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym łatwiej będzie pozbyć się zbędnych kilogramów, a przy tym nie dopuścić do przeciążenia mięśni dna miednicy.

Uważaj, co pijesz!

Także nadmierne spożywanie niektórych płynów może doprowadzić do występowania NTM. Alkohol oraz napoje zawierające kofeinę, takie jak kawa czy herbata, mają działanie moczopędne i mogą przy tym podrażniać pęcherz moczowy. Ogranicz kawę do dwóch filiżanek, a herbatę do maksimum czterech kubków dziennie. Również napoje gazowane negatywnie działają na Twój pęcherz, dlatego zwracaj szczególną uwagę na to, czy nie spożywasz ich zbyt dużo.

Aktywność fizyczna tak, ale umiarkowana

Zwiększony wysiłek fizyczny pomaga wprawdzie pozbyć się nadwagi, jednak zbyt duże przeciążenie organizmu może powodować ucisk przepony na jamę brzuszną, podnosząc w niej ciśnienie. Wówczas staje się ono wyższe niż ciśnienie w cewce moczowej, a to w konsekwencji może prowadzić do pojawienia się NTM. Dlatego na tę dolegliwość narażone są kobiety wykonujące ciężką pracę fizyczną, podnoszące duże ciężary. Warto zatem aktywność fizyczną dostosować do potrzeb naszego organizmu, a do ćwiczeń włączyć te, które wzmacniają mięśnie dna miednicy.

Paleniu powiedz NIE!

Nietrzymanie moczu może się pojawić w sytuacji, gdy kaszlemy lub kichamy. Szczególnie narażone są osoby palące tytoń. Dym papierosowy drażni drogi oddechowe palaczy przez co wywołuje częsty, silny i uporczywy kaszel. Dlatego warto całkowicie rozstać się z nałogiem. Odczujemy wówczas także inne korzyści, jak ogólna poprawa samopoczucia, zdrowia i kondycji fizycznej naszego organizmu.

Wśród innych przyczyn nietrzymania moczu można wymienić także przyjmowanie dużej ilości leków, częste problemy z zaparciami czy też niedostateczna dbałość o higienę intymną.

Nietrzymanie moczu dotyczy co siódmej kobiety na świecie w wieku powyżej 20 lat.

Jest problemem ok. 10% populacji na świecie, co oznacza, że w Polsce na nietrzymanie moczu cierpi 3 miliony osób. Dwukrotnie bardziej nietrzymaniem moczu zagrożone są kobiety niż mężczyźni. Przeciętny czas, w jakim osoby, które rozpoznały u siebie nietrzymanie moczu, decydują się na szukanie pomocy medycznej, wynosi 9 lat.

Aż 81% badanych kobiet, zmagających się z nietrzymaniem moczu, cierpi na wysiłkowe

lub mieszane nietrzymanie moczu charakteryzujące się popuszczaniem niewielkiej ilości moczu w trakcie kaszlu, kichania oraz aktywności fizycznej.

Ogólnopolska kampania edukacyjna "CoreWellness – wewnętrzna siła" jest adresowana do kobiet cierpiących na nietrzymanie moczu (NTM) oraz kobiet, które mogą w przyszłości cierpieć na to schorzenie. Celem kampanii jest edukowanie społeczeństwa na temat możliwości prowadzenia aktywnego trybu życia przez osoby dotknięte tym problemem, obalenie mitów na temat nietrzymania moczu jako dolegliwości osób starszych i schorowanych oraz zachęcenie kobiet do poruszania tego tematu podczas rozmowy ze swoim lekarzem.

Ćwiczenia "CoreWellness" to zestaw ćwiczeń opracowany przez światowej sławy eksperta, Panią Kari BO, profesor kultury fizycznej i fizjoterapii w Norweskim Kolegium Nauk Sportu w Oslo. Pozwala wzmocnić mięśnie dna miednicy i skutecznie walczyć z nietrzymaniem moczu.

Reklama

Radę Programową kampanii "CoreWellness – wewnętrzna siła" tworzą wybitni Polscy eksperci z dziedziny ginekologii i urologii. Koordynatorem programu jest doc. Piotr Radziszewski z Katedry i Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W skład rady programowej wchodzą także prof. Jan Kotarski (Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego), prof. Marek Sosnowski (Klinika Urologii i Rehabilitacji Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2

im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego) oraz prof. Włodzimierz Baranowski (Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON).