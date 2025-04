Glukometr to nieduże przenośne urządzenie, które pozwala zmierzyć poziom cukru we krwi. Jest w zasadzie nieodłącznym elementem kontrolowania cukrzycy, doskonale znanym wszystkim diabetykom. Umożliwia szybkie (zwykle kilkusekundowe) wykonanie badania w dowolnym miejscu i tym samym uniknięcie wykonywania badań laboratoryjnych. Dzięki niemu chorzy mogą nie tylko sprawdzić skuteczność leczenia cukrzycy, ale też szybko zareagować na wahania glukozy we krwi.

Urządzenie to przydaje się też kobietom ciężarnym, u których wykryto cukrzycę ciążową, a także w ramach profilaktyki cukrzycy.

Używanie glukometru jest bardzo proste: wystarczy umieścić próbkę krwi (najczęściej z palca) na specjalnym pasku, a ten wsunąć do urządzenia. Aby jednak pomiar był wiarygodny, musimy wiedzieć, jak prawidłowo używać glukometru. Najważniejsze zasady to:

umyć ręce ciepłą wodą przed pomiarem,

nie przecierać skóry środkami dezynfekującymi,

zawsze czytać ulotkę informacyjną przed skorzystaniem z nowego urządzenia,

zawsze używać pasków testowych, które pasują do modelu glukometru, z którego korzystamy,

używać urządzenia z dala od źródeł fal elektromagnetycznych, które mogą zakłócić pomiar.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że urządzenia tego typu niczym się między sobą nie różnią. To jednak tylko pozory, bo – poza ceną – glukometry dzieli bardzo wiele. Oto na co warto zwrócić uwagę, gdy wybieramy takie urządzenie:

wielkość urządzenia i wyświetlacza (dostosowana do naszych potrzeb),

łatwość obsługi,

dokładność (standard ISO 15197:2013),

cena (urządzenia i pasków testowych),

aplikacje (najnowocześniejsze glukometry umożliwiają korzystanie z aplikacji, które zbierają pomiary i umożliwiają ich przesyłanie),

ładowanie (baterie lub USB),

pamięć (zapamiętywanie pomiarów),

szybkość pomiaru (zwykle jest to 5-10 sekund),

dodatkowe funkcje (np. głosowy odczyt, sygnały dźwiękowe).

Jaki glukometr wybrać? Przedstawiamy 5 godnych polecenia modeli w różnych wariantach cenowych, które wyróżniają się wygodą używania i szybkością działania!

To nowoczesne urządzenie, które pozwala nie tylko mierzyć poziom stężenia cukru, ale też bezprzewodowo (za pomocą łącza Bluetooth) łączyć się ze smartfonem i specjalną aplikacją Contour Diabetes. Dzięki niej możemy zbierać, zapisywać i analizować swoje wyniki.

Glukometr działa w ciągu 5 sekund i, co ciekawe, umożliwia pomiar „drugiej szansy”: jeśli próbka krwi okaże się niewystarczająca, urządzenie poinformuje nas o tym. Dzięki temu będziemy mogli dodać próbkę krwi do paska bez konieczności ponownego nakłuwania skóry i marnowania następnych pasków.

Pozostałe zalety Contour Plus One:

przechowuje aż 800 ostatnich pomiarów,

bateria starcza na około 1000 testów,

aplikacja umożliwia zapisywanie ważnych wydarzeń, np. przyjmowanych leków, podejmowanych aktywności czy systemu żywienia, a także dodawanie zdjęć i notatek tekstowych lub głosowych,

możliwe jest udostępnienie wyników badań swojemu lekarzowi,

urządzenie może być stosowane także bez połączenia z aplikacją.

Glukometr ten pozwala zapisać aż 500 wyników pomiarów, dzięki czemu użytkownik może obliczyć średnie wartości dla ostatnich 7, 14, 30 lub 90 dni. Badanie za jego pomocą trwa tylko 5 sekund: wystarczy wsunąć pasek testowy, co uruchamia aparat, nałożyć krew na odpowiednie pole i odczytać wynik, a na końcu wyciągnąć pasek.

Inne ważne zalety Accu Chek Active:

powiadamia, gdy naniesiemy na niego za mało krwi i umożliwia jej uzupełnienie w ciągu 10 sekund,

ma wbudowane alarmy, które przypominają o konieczności przeprowadzenia pomiaru przed posiłkiem i po nim,

ma duży, czytelny wyświetlacz,

bateria działa przez około 1000 pomiarów,

możliwość przesyłania danych z glukometru do komputera za pomocą kabla USB.

Glukometr ten ma funkcję oznaczania pomiarów okołoposiłkowych, co pozwala lepiej zrozumieć wpływ posiłków na poziom cukru. Wynik badania dostajemy w kilka sekund wraz ze wskazaniem kolorystycznym, co pozwala na ewentualne szybkie podjęcie działania.

Pozostałe zalety One Touch Select Plus:

wyświetla polecenia i komunikaty w języku polskim,

ma intuicyjne menu, które pozwala w zasadzie od razu po wyjęciu urządzenia z opakowania rozpocząć jego użytkowanie,

ma dwie dodatkowe elektrody na pasku testowym w porównaniu do systemu OneTouch Select®,

zapamiętuje około 500 ostatnich wyników pomiaru.

Wyróżniają go duży podświetlany ekran oraz podświetlana szczelina na pasek testowy. Ma też cztery alarmy, które przypominają o konieczności przeprowadzenia badania. Pomiar otrzymujemy po 10 sekundach.

Inne zalety Glucosense Pro:

zapamiętuje 450 pomiarów (wraz z datą i godziną),

urządzenie wyłącza się automatycznie po 3 minutach bezczynności, oszczędzając baterię,

działa na wymienialną baterię AAA.

Umożliwia wykonanie pomiaru w 5 sekund i zapisuje aż 512 ostatnich wyników. Jego mocną stroną jest duży wyświetlacz i duże cyfry, dzięki czemu jest idealny dla osób starszych i słabo widzących.

Pozostałe zalety glukometru Superior:

w zestawie otrzymujemy pasek na szyję,

zapewnia jeszcze bardziej higieniczny pomiar bez dodatkowego wyrzutu paska,

umożliwia pomiar w alternatywnych miejscach nakłucia.

