Słyszałaś kiedyś o właściwościach czosnku obniżających ciśnienie krwi? Są one naprawdę znaczne i imponujące. Jeśli miewasz zbyt wysokie ciśnienie lub w twojej rodzinie nadciśnienie jest częste, wprowadź czosnek na stałe do swojej diety.

Czosnek to warzywo, któremu przypisuje się właściwości obniżające ciśnienie krwi od zarania dziejów. Interesują się nim jednak nie tylko specjaliści od naturoterapii, ale też poważni naukowcy.

Niedawne badania nad czosnkiem w kontekście wpływu na ciśnienie krwi wykazały, że naprawdę obniża on ciśnienie krwi, i to w znacznym stopniu. Nie są to marginalne wartości, mówimy wręcz o poziomie porównywalnym do standardowych leków na nadciśnienie. Czosnek ma nad nimi ogromną przewagę: ma znacznie mniej skutków ubocznych.

W jednym z randomizowanych badań klinicznych zaobserwowano, że suplementy z czosnkiem redukują ciśnienie skurczowe i rozkurczowe średnio o 6,7 mm Hg i 4,8 mm Hg. Przebadanym pacjentom podawano ekstrakt z czosnku w ilości od 188 mg do 2400 mg przez 8 do 12 tygodni. To naprawdę spektakularne rezultaty osiągnięte w niezwykle dobrze zaprojektowanym badaniu, w którym wzięło udział wiele osób.

Właściwości czosnku obniżające ciśnienie zostały potwierdzone też w innych badaniach. Według niektórych z nich, czosnek pozwala obniżyć ciśnienie nawet o prawie 12 mm Hg.

Czosnek zawdzięcza swoje właściwości obniżające ciśnienie krwi allicynie, cząsteczce o działaniu aktywnym obecnej w czosnku i jego ekstraktach.

Jak dokładnie to działa? Mechanizm może wydawać się skomplikowany dla osób niezwiązanych ze światem fizjologii. W skrócie: allicyna z czosnku zapobiega produkcji angiotensyny II, cząstki odpowiedzialnej za podwyższanie ciśnienia krwi, która pobudza tętnice do skurczów i rozkurczów. Mniej angiotensyny oznacza bardziej swobodny przepływ krwi przez żyły i tętnice, a to bezpośrednio skutkuje obniżonym ciśnieniem.

Allicyna z czosnku obniża ciśnienie jeszcze w inny sposób. Poprawia produkcję i dostępność dwóch ważnych cząsteczek: siarkowodoru i tlenku azotu, które też bezpośrednio wpływają na ciśnienie krwi.

Właściwości czosnku są bardzo szerokie. To nie tylko jeden ze stałych elementów diety na nadciśnienie. Każdy wie, że czosnek poprawia odporność, działa przeciwbakteryjnie i przeciwutleniająco. To też wpiera układ krwionośny i poprawia ciśnienie krwi.

fot. Adobe Stock, Danijela

Oczywiście warto po prostu włączać czosnek do codziennej diety. Niektórym surowy czosnek szkodzi. Upewnij się, że nie masz przeciwwskazań do jego stosowania.

Jeśli bardzo zależy ci jednak na wykorzystaniu właściwości obniżających ciśnienie krwi, które wykazuje czosnek, warto dokładnie zaplanować suplementację. Dobre efekty obniżenia ciśnienia krwi uzyskano, stosując w różnorodnych badaniach następujące dawki:

0,4 g surowego czosnku jedzone codziennie przez 6 miesięcy;

jedzone codziennie przez 6 miesięcy; 0,2 g żółtka zmieszanego z czosnkiem w proszku , codziennie przez 12 tygodni;

, codziennie przez 12 tygodni; 240-2400 mg ekstraktu z czosnku stosowanego codziennie przez 2 do 23 tygodni;

stosowanego codziennie przez 2 do 23 tygodni; ok. łyżki oliwy z oliwek z czosnkiem stosowanej codziennie przez 16 tygodni.

Co szczególnie zadziwiające, dawki te nie są spektakularne, ale efekty już zdecydowanie występują! Wystarczy, że podniesiesz spożycie czosnku do jednego ząbka dziennie, a po paru tygodniach możesz liczyć na poprawę ciśnienia krwi.

Największe rezultaty osiągniesz jednak, stosując sprawdzone i przebadane suplementy z ekstraktami z czosnku. Nie zapominaj jednak o zasadach diety w nadciśnieniu.

Jeśli stosujesz leki na nadciśnienie, uważaj. Skonsultuj się z lekarzem. Czosnek może dodatkowo obniżyć ciśnienie i okaże się, że jest zbyt niskie.

