Źródła:

Botas J, Fernandes , Barros L, Alves MJ, Carvalho AM, Ferreira ICFR. A Comparative Study of Black and White Allium sativum L.: Nutritional Composition and Bioactive Properties. Molecules. 2019 Jun 11;24(11):2194. doi: 10.3390/molecules24112194,

Ha AW, Kim WK. Antioxidant mechanism of black garlic extract involving nuclear factor erythroid 2-like factor 2 pathway. Nutr Res Pract. 2017 Jun;11(3):206-213. doi: 10.4162/nrp.2017.11.3.206,

Czompa A, Szoke K, Prokisch J, Gyongyosi A, Bak I, Balla G, Tosaki A, Lekli I. Aged (Black) versus Raw Garlic against Ischemia/Reperfusion-Induced Cardiac Complications. Int J Mol Sci. 2018 Mar 28;19(4):1017. doi: 10.3390/ijms19041017,

Liu J, Zhang G, Cong X, Wen C. Black Garlic Improves Heart Function in Patients With Coronary Heart Disease by Improving Circulating Antioxidant Levels. Front Physiol. 2018 Nov 1;9:1435. doi: 10.3389/fphys.2018.01435,

Shin JH, Lee CW, Oh SJ, Yun J, Kang MR, Han SB, Park H, Jung JC, Chung YH, Kang JS. Hepatoprotective effect of aged black garlic extract in rodents. Toxicol Res. 2014 Mar;30(1):49-54. doi: 10.5487/TR.2014.30.1.049.