Co to jest joga?

Słowo joga oznacza łączyć lub jednoczyć. Z definicji joga stara się promować jedność umysłu, ciała i ducha. Chociaż w kulturze zachodu joga bywa traktowana na równi z gimnastyką czy stretchingiem, to w rzeczywistości obejmuje ona szeroko pojętą filozofię życia i wypracowany system doskonalenia osobowości. System ten uwzględnia poglądy na kwestie etyczne, dietę wegetariańską, znane wszystkim postawy (gimnastyczne pozycje ciała, tzw. asany), specyficzne praktyki dotyczące kierowania i kontrolowania oddechu, sztukę koncentracji i głęboką medytację.

Zbawienna joga?

Joga umożliwia zwiększenie sprawności, gibkości oraz rozluźnienia ciała. Ćwiczenia mogą być wykonywane zarówno w pojedynkę, jak i w grupach. Wielu ludzi jest zdania, że joga jednocześnie zwiększa energię i witalność oraz uspokaja umysł. Dzięki temu, że ćwiczenia jogi polegają między innymi na utrzymywaniu ciała w ściśle ustalonych pozycjach i następującym po tym rozluźnianiu ciała, można je porównywać do progresywnego rozluźniania mięśni. Podobnie jak inne, bardziej dynamiczne ćwiczenia, joga wspiera integrację ciała i duszy.

Każda asana jogi odzwierciedla pewien stan umysłu, który dąży do poddania się (np. asany, w których ciało jest wygięte do przodu), czy też wzmacniające pewność siebie (tutaj ciało jest wygięte do tyłu). Jeżeli będziesz zainteresowany praktykowaniem jogi, to najlepszym miejscem do rozpoczęcia nauki będzie szkoła jogi w okolicy Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli takiej nie znajdziesz, zawsze możesz spróbować pracy z kasetą wideo.

W ostatnich latach joga stała się bardzo popularną metodą redukowania niepokoju i stresu.

Zapanuj nad swoim oddechem

W chwili stresu oddech staje się szybki i płytki. Z reguły w takiej sytuacji oddycha się klatką piersiową. Tego typu oddychanie może prowadzić do hiperwentylacji. Hiperwentylacja z kolei może powodować fizyczne objawy związane z lękiem, takie jak zawroty głowy, palpitacje serca czy mrowienie. Człowiek odprężony oddycha pełniej, głębiej i przede wszystkim przeponą. Bardzo trudno jest być spiętym i równocześnie oddychać przeponą. Zmieniając sposób oddychania z oddychania klatką piersiową na oddychanie przeponą (brzuchem), można odwrócić cykl i zamienić sposób oddychania w narzędzie kontrolowania lęku.

Oddychaj przeponą

Oddychanie przeponą wyzwala wiele procesów fizjologicznych, sprzyjających rozluźnieniu i zmniejszających napięcie. Poniżej wymieniliśmy tylko niektóre korzyści płynące z oddychania przeponą — te bezpośrednio przekładające się na większe rozluźnienie i zmniejszone odczuwanie niepokoju.

