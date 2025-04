Zakażenie układu moczowego występuje częściej u kobiet, niż u mężczyzn.

Mają one znacznie krótszą i szerszą cewkę moczową, która w dodatku znajduje się w bliskim sąsiedztwie pochwy. To sprawia, że bardzo ważna staje się higiena układu moczowo-płciowego. Jeśli jednak dojdzie do infekcji warto wiedzieć jak ją rozpoznać i leczyć. Przeczytaj kiedy możliwe jest samoleczenie, a kiedy należy udać się do lekarza.

Co to jest ZUM?



Zakażenie układu moczowego (ZUM) to obecność drobnoustrojów (najczęściej bakterii)

w drogach moczowych. Kiedy dojdzie do wniknięcia bakterii powyżej zwieracza pęcherza moczowego – zaczyna się choroba. Infekcje można podzielić na te, które dotyczą dolnych dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego) oraz górnych dróg moczowych (odmiednicznikowe zapalenie nerek). Zdecydowana większość zakażeń dróg moczowych to zapalenia dolnych dróg moczowych.

Jakie są objawy?



Do typowych objawów ZUM należą problemy z oddawaniem moczu, takie jak zwiększona częstotliwość oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy, ból i pieczenie podczas oddawanie moczu, bóle podbrzusza. Nie zawsze wszystkie objawy występują jednocześnie, dlatego

w przypadku wątpliwości, zakażenie można potwierdzić przy pomocy prostego w użyciu testu wykrywającego zakażenie układu moczowego (UROintima Test ZUM).

Kiedy dojdzie do powikłań w postaci odmiednicznikowego zapalenia nerek, zaobserwować można poważniejsze objawy takie, jak: dreszcze, wymioty, nudności, bóle w okolicy lędźwiowej. Jeśli pojawia się takie symptomy należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Jak leczyć?



Czy jest możliwe samoleczenie w przypadku zachorowania na ZUM? Oczywiście, że tak! Leczenie oparte jest na przyjmowaniu nitrofurantoiny, potocznie zwanej furaginą, którą znajdziemy np.

w leku UROintima FuragiActive1. Jest to lek dostępny bez recepty, o udowodnionej skuteczności wobec pałeczki okrężnicy Escherichia coli, która jest bakterią odpowiedzialną za około 90% niepowikłanych zakażeń pęcherza moczowego i cewki moczowej. Lek przyjmujemy zgodnie

z zaleceniami podanymi w ulotce, przez 7-8 dni. Bardzo ważne jest, aby nie przerywać leczenia już w momencie ustępowania objawów, gdyż nie jest to równoznaczne z wyleczeniem, tylko zastosować pełną kurację. Zbyt krótka terapia sprzyja powstaniu oporności drobnoustrojów na zastosowane leki, przez co zwiększa ryzyko nawrotów choroby. Leczenie można wspierać stosując dietę wysokobiałkową oraz pijąc dużo wody (przynajmniej 2l dziennie). W przypadku nasilonych objawów dobrze jest dodatkowo zastosować preparaty zawierające standaryzowany ekstrakt

z żurawiny (np. UROintima ŻurawinActive MAX).

Jak zapobiegać?



Oczywiście, można zapobiegać rozwijaniu się ZUM naturalnymi sposobami. Lepiej w porę zapobiegać problemom, niż z nimi walczyć, prawda? Aby zachować zdrowe drogi moczowe trzeba przestrzegać kilku zasad takich, jak:

picie przynajmniej dwóch litrów wody każdego dnia,

niezwlekanie z oddawaniem moczu,

podcieranie się w kierunku od przodu do tyłu,

codzienna higiena okolic intymnych (dwukrotne podmywanie się w ciągu doby, najlepiej pod bieżącą wodą,

unikanie gąbek i myjek będących siedliskiem drobnoustrojów).

Jeśli będziemy przestrzegać tych wytycznych, znacznie mniejsze są szanse rozwinięcia się u nas zapalenia dróg moczowych. Wczesne leczenie infekcji pochwy także zmniejsza ryzyko wtórnego zakażenia dróg moczowych. W przypadku częstych nawrotów zakażenia pęcherza, warto także przyjmować preparaty żurawinowe przez dłuższy czas (np. przez miesiąc raz na trzy miesiące).

ZUM – kiedy do lekarza?



Do lekarza należy udać się wówczas, gdy objawy wskazujące na ZUM występują po raz pierwszy

i koniecznie w przypadku jeśli dotyczą kobiety w ciąży. Zasięgnąć porady lekarskiej należy też kiedy samoleczenie furaginą nie przynosi poprawy po 2-3 dniach oraz gdy wystąpią symptomy poważniejsze, takie jak gorączka, krwiomocz lub wymioty.

Zakażenie układu moczowego to problem powszechny, jednak dzięki coraz lepszym produktom dostępnym bez recepty, jak np. z linii UROintima, możemy wygrać w walce o zdrowy układ moczowy. Żadna z nas nie chciałaby przecież być narażona na nieprzyjemne objawy zapalenia. Dlatego pamiętajmy o profilaktyce, a w razie wystąpienia infekcji dróg moczowych – podejmijmy szybkie leczenie!

