Cebula (łac. Allium cepa) i czosnek (łac. Allium sativum) to jedne z najstarszych roślin uprawnych. Są stosowane nie tylko w kuchni, ale też do celów leczniczych. Zarówno cebula, jak i czosnek stanowią składniki popularnego i cenionego syropu polecanego przy kaszlu i przeziębieniu.

Syrop z cebuli i czosnku to naturalny lek zwalczający bakterie i wzmacniający odporność. Jest źródłem kwasu foliowego i błonnika pokarmowego. To naturalny antybiotyk - likwiduje bakterie, zapobiega infekcjom i przyspiesza gojenie ran, szczególnie oparzeń. Syrop z cebuli i czosnku ma działanie przeciwzapalne i wykrztuśne.

Jego działanie wynika z obecnych w cebuli i czosnku związków siarki, ale też związków pochodzenia fenolowego i steroidowego. Cebula zawiera też enzymy, które poprawiają trawienie oraz składniki mineralne i witaminy, takie jak siarka, żelazo, potas, magnez, mangan, fluor, wapń, fosfor; witaminy (A, B, C i E), składniki o działaniu moczopędnym oraz glukokininę, mającą właściwości przeciwcukrzycowe.

Warto wspomnieć, że składniki zawarte w cebuli i czosnku są wykorzystywane w profilaktyce i leczeniu wielu chorób, m.in.:

nowotworów,

choroby niedokrwiennej serca,

nadciśnienia,

hipercholesterolemii,

otyłości,

cukrzycy typu 2,

zaćmy,

problemów trawiennych (np. kolki, wzdęć, niestrawności).

Syrop z cebuli i czosnku jest stosowany przede wszystkim w przypadku przeziębienia, grypy, anginy, zapalenia zatok i innych częstych infekcji. Działa wykrztuśnie, rozrzedza zalegającą wydzielinę, dzięki czemu przyspiesza leczenie kaszlu i kataru, odblokowuje i oczyszcza drogi oddechowe, wspomaga odporność organizmu, łagodzi ból gardła.

Działanie korzystne dla zdrowia cebuli i czosnku zostało potwierdzone w licznych badaniach. Część z nich dotyczy leczenia infekcji. W badaniu, które ukazało się na łamach pisma Nutrients w 2023 roku, wskazano, że ekstrakt z cebuli i czosnku był bezpiecznym środkiem leczniczym, który znacząco zmniejszył częstość występowania infekcji dróg oddechowych wśród uczestników doświadczenia. Co więcej, leczenie zmniejszyło liczbę i czas trwania objawów infekcji dróg oddechowych.

Przepis na syrop z cebuli i czosnku jest bardzo prosty. Gotowy specyfik zyskasz już po 2 godzinach.

Składniki na syrop z cebuli i czosnku:

3-4 cebule,

cukier lub miód (ilość według uznania),

4 ząbki czosnku,

2 cytryny,

przyprawy korzenne: anyż, cynamon, kardamon (opcjonalnie).

Sposób przygotowania syropu z cebuli i czosnku:​

Przygotuj wyparzony, czysty słoik ok. 0,5 l. Do słoja wkładaj warstwami pokrojoną w kostkę cebulę, pokrojony w plastry czosnek, cytrynę i przyprawy, następnie miód lub cukier, i ponownie cebulę i resztę składników. Ugnieć składniki w słoju. Słoik odstaw w temperaturze pokojowej, aż cebula puści sok. Syrop jest gotowy po około 2 godzinach, jednak warto odstawić go na 12-24 godziny. Będzie wtedy skuteczniejszy. Po 12-24 godzinach zakręć słoik i wstaw go do lodówki. Możesz go wcześniej przecedzić. Tak przygotowany syrop z cebuli i czosnku przechowuj w lodówce do 2 tygodni.

Zalecane dawkowanie syropu z cebuli i czosnku to 3-6 łyżek specyfiku dziennie. Należy go pić doraźnie w trakcie choroby, ale nie dłużej niż 2 tygodnie. Z racji obecności miodu i ryzyka rozwinięcia botulizmu dziecięcego nie wolno podawać syropu dzieciom do ukończenia 1. roku życia.

Ponieważ syrop z cebuli ma działanie wykrztuśne, lepiej nie stosować go bezpośrednio przed snem. Bezpieczniej wypić łyżkę syropu 2-3 godziny przed pójściem do łóżka, by nie nasilał kaszlu i nie przerywał snu.

W trakcie przeziębienia kobieta ciężarna nie powinna bez konsultacji z lekarzem sięgać po środki farmakologiczne. Syrop z cebuli i czosnku jest bezpieczną alternatywą dla leków na infekcje u kobiet w ciąży. W tym okresie można spożywać zarówno cebulę, jak i czosnek, jednak nie przesadzając z ilością, ponieważ powodują wtedy niestrawność.

Czytaj: Jak leczyć przeziębienie w ciąży?

