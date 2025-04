Katar w ciąży - jak go leczyć bezpiecznie i skutecznie?

Katar w ciąży nie zagraża zdrowiu mamy i dziecka, jednak nie powinno się go lekceważyć. Należy go też umiejętnie leczyć, ponieważ ciąża jest przeciwwskazaniem do stosowania wielu leków. W pierwszej kolejności z pomocą przychodzą naturalne składniki i domowe metody leczenia kataru.