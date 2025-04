Spis treści:

Reklama

Amol to ziołowy produkt leczniczy, który składa się z: mentolu i olejków eterycznych (cytronelowego, goździkowego, cynamonowego, cytrynowego, mięty pieprzowej i lawendowego). Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, Amol przyjmuje się doustnie lub stosuje miejscowo na skórę, ale nie konkretnie na ból ucha. Zalecany jest w przypadkach:

dolegliwości trawiennych, jak wzdęcia, niestrawność,

złego samopoczucia przy przeziębieniu, bólu głowy, bólu mięśni,

ukąszenia i użądlenia owadów (w celu uśmierzenia swędzenia i bólu).

W przypadku bólu ucha nie powinno się wkraplać niczego do przewodu słuchowego bez konsultacji lekarskiej. Czasami Amol na ból ucha jest używany do ogrzewania okolicy ucha. Należy wsmarować kilka kropli płynu w skórę dookoła, ale nie wolno smarować ucha wewnątrz, ani wpuszczać płynu do środka. Nie wiadomo jaka jest skuteczność Amolu na ból ucha, ale niektórzy chwalą sobie tę metodę. Nie została ona potwierdzona badaniami naukowymi. Jak już zostało wspomniane, producent nie wspomina o takim wskazaniu do stosowania Amolu. Produkt można kupić w aptece bez recepty.

Czy Amol na ból ucha można stosować u dzieci?

Ulotka informuje również, że Amol może być stosowany od 12. roku życia. U młodszych dzieci ze względu na brak wystarczających danych na temat używania produktu jest on przeciwwskazany. Trzeba też pamiętać, że jest to produkt zawierający alkohol (czysty etanol stanowi 67% płynu). Ze względu na zawartość olejków eterycznych i mentolu może oddziaływać na drogi oddechowe i powodować nawet skurcz oskrzeli. Szczególnie ostrożnie powinniśmy stosować produkt u dzieci.

Przeczytaj też: Inhalacje z Amolu

Ból ucha jest objawem, który częściej pojawia się u dzieci, niż u dorosłych, i na ogół wynika z zapalenia o podłożu wirusowym. Przyczyny bólu ucha mogą być różne:

infekcje: zapalenie ucha środkowego lub ucha zewnętrznego,

uraz, np. w wyniku nieprawidłowego czyszczenia ucha,

ciało obce w przewodzie słuchowym,

zapalenie migdałków,

zapalenie węzłów chłonnych,

ropień okołomigdałkowy,

choroby zębów,

neuralgia,

zmiany ciśnienia (lot samolotem, nurkowanie),

stałe zawilgocenie (np. u pływaków),

nowotwory.

Jeśli ból ucha nie ustępuje w ciągu 1-2 dni, należy udać się do lekarza.

Aby złagodzić dolegliwości, można sięgnąć po domowe sposoby na gól ucha:

Ciepłe okłady np. z nagrzanego ręcznika czy poduszką elektryczną. Można też namoczyć w gorącej wodzie ściereczkę, wykręcić ją i przyłożyć do bolącego ucha, czekając do ostygnięcia. Można je powtarzać 3 razy dziennie.

np. z nagrzanego ręcznika czy poduszką elektryczną. Można też namoczyć w gorącej wodzie ściereczkę, wykręcić ją i przyłożyć do bolącego ucha, czekając do ostygnięcia. Można je powtarzać 3 razy dziennie. Ogrzewanie bolącego ucha, np. suszarką do włosów z odległości ok. 50 cm.

np. suszarką do włosów z odległości ok. 50 cm. W przypadku zatkania ucha zaleca się żucie gumy, ziewanie i systematyczne ruchy żuchwą, przez co uruchamiane mięśnie szczęki ułatwiają otwieranie się trąbek Eustachiusza i wyciek wydzieliny.

Smarowanie skóry dookoła ucha rozgrzewającym olejkiem eterycznym, np. olejkiem kamforowym - nie należy używać go do ucha.

- nie należy używać go do ucha. Okład z cebuli. Ciepłą i ugotowaną cebulę trzeba owinąć w cienki ręcznik lub gazę i przyłożyć do ucha. Trzymamy do momentu, aż ostygnie. Później czynność można powtórzyć.\

Ciepłą i ugotowaną cebulę trzeba owinąć w cienki ręcznik lub gazę i przyłożyć do ucha. Trzymamy do momentu, aż ostygnie. Później czynność można powtórzyć.\ Jeśli przyczyną bólu ucha jest infekcja, warto pić gorące owocowe i ziołowe herbaty, np. z malin, czarnego bzu lub lipy oraz samodzielnie przygotowane napary, np. napar z imbiru. Z infekcją pomaga walczyć również herbata z imbirem.

Należy dbać o higienę uszu, tzn. nie należy całkowicie usuwać woszczyny z uszu, która pełni istotną funkcję ochronną, a w razie czego można uzupełnić jej brak wazeliną. Należy utrzymywać przewody słuchowe w odpowiedniej suchości i czystości, dbać o usuwanie nadmiaru wilgoci z uszu, aby zapobiec rozwojowi bakterii i grzybów chorobotwórczych. W trakcie pływania, kąpieli czy po prostu mycia głowy, powinno się zakładać do uszu specjalne zatyczki powstrzymujące napływ wody do uszu i nie należy zanurzać uszu w wodzie.

Reklama

Czytaj także:

Czosnek do ucha – czy pomaga na ból i zapalenie ucha?

Woda utleniona do ucha - jak i kiedy stosować?

Parafina do ucha – jak stosować i na co uważać?

Jak stosować olejek kamforowy do ucha? 3 polecane sposoby