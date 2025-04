Zatkanie ucha i zaleganie woskowiny to jedne z najczęstszych problemów, z jakimi pacjenci zgłaszają się do laryngologa. Przy zatkanym uchu oprócz osłabionego słuchu mogą występować inne objawy, jak szumy uszne, ból ucha czy zawroty głowy. Przyczyną zatkanego ucha jest często zaleganie woskowiny w przewodzie słuchowym, niejednokrotnie z powodu nieprawidłowego czyszczenia przewodów słuchowych patyczkami.

Można spróbować usunąć czop woskowinowy samodzielnie w domu. Prosty i jednocześnie sprawdzony sposób to parafina w postaci płynnej (Paraffinum liquidum). Jest ona tania, skuteczna, a dodatkowo bezpieczna, gdyż nie uczula. Preparaty na bazie oleistych substancji są polecane przez laryngologów do regularnego czyszczenia uszu.

Jak stosować parafinę do ucha?

Najlepiej kupić ciekłą parafinę lub olej parafinowy w aptece. To da gwarancję dobrej jakości i braku zanieczyszczeń. Parafina kosztuje kilka złotych. Aby usunąć woskowinę z ucha:

podgrzej parafinę do temperatury zbliżonej do temperatury ciała 36,6°C,

połóż się na boku lub przechyl głowę na bok,

wpuść do ucha 3-4 krople parafiny,

odczekaj chwilę, a potem przechyl głowę w drugą stronę, by umożliwić parafinie swobodne wypłynięcie z ucha,

w przypadku zatkanego ucha, powtarzaj czynność 2 razy dziennie przez 3-4 dni.

Po takiej kuracji ucho powinno się odblokować, a jeśli tak się nie stanie, zakraplanie można powtórzyć. Parafinę do ucha można stosować również profilaktycznie - do czyszczenia uszu. Wtedy zalecane jest wpuszczanie kilku kropli do każdego przewodu słuchowego 1-2 razy w tygodniu.

Do ucha można zakraplać parafinę, albo inne dostępne w aptece preparaty do usuwania nadmiaru woskowiny z uszu. W ten sposób unikniemy całkowitego zablokowania ucha, a co za tym idzie wizyt u laryngologa w celu ich płukania.

Jak działa parafina do ucha?



Parafina, dzięki swojej tłustej konsystencji, po wpuszczeniu do ucha zmiękcza i rozpuszcza woskowinę. Wydzielina wypływa wraz z parafiną na zewnątrz, co sprawia, że łatwiej ją wtedy usunąć. Parafina jest rodzajem emolientu, nie wchłania się, niezwykle rzadko uczula i uważana jest za preparat bezpieczny.

Jak przebiega zabieg płukania ucha?

Zabieg płukania ucha powinien wykonywać wyłącznie laryngolog. Przed wizytą u niego można przez 2-3 dni wpuszczać parafinę lub używać preparatów w sprayu, dzięki czemu woskowina stanie się bardziej miękka. Sam zabieg jest bezbolesny i polega na wstrzyknięciu do przewodu słuchowego pod małym ciśnieniem letniej wody. Lekarz używa do tego dużej strzykawki. Wraz z wodą wypływają z ucha kawałki woskowiny, a jeśli coś pozostanie, laryngolog wyjmuje resztki za pomocą specjalnego haczyka (to też nie sprawia bólu). Fachowe płukanie ucha zazwyczaj pomaga w usunięciu problemu.

Uwaga, nie wolno płukać uszu samodzielnie w domu, gdyż wpuszczenie wody pod zbyt dużym ciśnieniem lub korzystanie z ostrych narzędzi może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 27.04.2018.

