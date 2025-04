Miód – źródło węglowodanów

Miód pszczeli jest najbardziej znanym produktem – ludzie używają go już od czasów starożytnych (Grecja, Egipt, Rzym, Daleki Wschód). Składa się głównie z węglowodanów stanowiących średnio 77% miodu. Są to przede wszystkim cukry proste (dominuje glukoza i fruktoza), które w łatwy sposób przyswajane są przez organizm człowieka.

Co znajdziemy w miodzie?

Glukoza stanowi bezpośrednie źródło energii dla mózgu i mięśnia sercowego, natomiast fruktoza odkładana jest w postaci materiału zapasowego – glikogenu – aktywowanego podczas wysiłku organizmu.

Kolejne składniki to kwasy organiczne, które odpowiadają za smak i aromat miodu, oraz flawony (np. rutyna) uszczelniające naczynia krwionośne. Inne składniki to hormony, biopierwiastki, elektrolity i enzymy oraz niewielkie ilości witamin rozpuszczalnych w wodzie.

Kit pszczeli, czyli o barierze antybakteryjnej

Kolejnym znaczącym produktem jest kit pszczeli.

Jego światowa nazwa „propolis” pochodzi od greckiej nazwy znaczącej „przedmurze miasta”. Jest to związane z pewnym ciekawym zachowaniem pszczół, które budują często barierę propolisową przed wejściem do ula. Zapobiega ona wnoszeniu do ula zarazków, spełniając podobną funkcję do mat dezynfekcyjnych w zakładach spożywczych.

Propolis składa się z ponad 300 substancji, z pośród których najważniejsze to:

kwasy fenolowe,

flawonoidy ,

, kumaryny,

sterole ,

, związki terpenowe,

witaminy ,

, biopierwiastki,

aminokwasy.

Posiada on silne działanie antybakteryjne, antygrzybiczne i antywirusowe. Złożony skład i synergiczne działanie zawartych w propolisie substancji nie pozwala mikroorganizmom uodparniać się na ten produkt.

Jest to (oprócz wyjątkowej skuteczności) wielka zaleta propolisu, w przeciwieństwie do antybiotyków na które drobnoustroje potrafią się szybko uodpornić.

