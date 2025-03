Spis treści:

Anginka, inaczej geranium lub pelargonia pachnąca (łac. Pelargonium graveolens), to popularna roślina ozdobna uprawiana w doniczkach na balkonach i w ogródkach. Ma przyjemny intensywny zapach dzięki zawartości aromatycznych olejków (olejek geraniowy). Anginka jest uważana za rośliną leczniczą. Łatwo się ją uprawia, ładnie wygląda, a do tego może być wykorzystana do zwalczania różnych dolegliwości.

Liście angliki są stosowane w tradycyjnej medycynie na wiele dolegliwości, w tym ból zębów, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, choroby układu oddechowego, w tym przeziębienie, a także choroby układu krążenia. W niektórych krajach angielka jest dodawana do żywności oraz herbaty.

Anginka ma działanie przeciwutleniające, przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne, dlatego niektórzy stosują ją na ból ucha lub zapalenie ucha. Jedno z badań, w którym sprawdzano przeciwzapalne właściwości anginki, dowiodło, że jest to skuteczny środek hamujący stan zapalny skóry ucha. Mimo wszystko badanie zostało wykonane na zwierzętach i brakuje danych potwierdzających skuteczność zastosowania anginki na problemy z uszami u ludzi.

Trzeba też pamiętać, że mogą być różne przyczyny bólu ucha, a niektóre z nich powinny być skonsultowane z lekarzem. Zapalenie ucha środkowego wymaga przyjmowania antybiotyku, a stosowanie domowych środków może być nie tylko niewystarczające, ale też opóźniać właściwe leczenie. Nie ma też danych, które potwierdziłyby, że stosowanie anginki do ucha jest całkowicie bezpieczne.

W przypadku problemów z uchem wystarczy zerwać listek anginki, delikatnie zgnieść go w palcach, aby wypuścił nieco soku, a następnie zwinąć w mały rulon i włożyć na 15 minut do ucha. Po tym czasie anginkę należy wyjąć. Taką czynność można powtarzać doraźnie, gdy boli ucho, a chcemy uniknąć przyjmowania środków farmakologicznych. Jest to naturalny, domowy środek, który był stosowany tradycyjnie na dolegliwości związane z uszami. Jeżeli mamy wątpliwości, najlepiej wcześniej skonsultujmy się z lekarzem.

Boukhatem MN, Kameli A, Ferhat MA, Saidi F, Mekarnia M. Rose geranium essential oil as a source of new and safe anti-inflammatory drugs. Libyan J Med. 2013 Oct 7;8(1):22520. doi: 10.3402/ljm.v8i0.22520

