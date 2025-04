Zapalenie ucha - ile trwa i jak je leczyć?

Objawy zapalenia ucha mogą trwać od 2 do 7 dni, czasami jednak nie ustępują. Z podejrzeniem zapalenia ucha zawsze należy udać się do lekarza, ponieważ może być konieczne leczenie antybiotykiem. Kontroli lekarskiej wymagają szczególnie małe dzieci, u których najczęściej dochodzi do zapalenia ucha środkowego.