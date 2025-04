Kurkuma uważana jest za jedną z najzdrowszych przypraw na świecie: działa przeciwzapalnie, przeciwutleniająco, przeciwnowotworowo, wspomaga pracę serca oraz łagodzi dolegliwości w stawach (kurkuma na stawy). Niektórzy polecają ją na kamienie żółciowe. Niestety nie ma zbyt wielu badań, które w ogóle dowodziłyby skuteczności naturalnych sposobów w usuwaniu kamieni żółciowych. Doniesienia naukowe na temat zastosowania kurkumy na złogi w drogach żółciowych nie są jednoznaczne.

Spis treści:

Kamienie żółciowe to złogi powstające w woreczku żółciowym, składające się głównie z cholesterolu, bilirubiny i żółci. W większości przypadków na dają objawów i są odkrywane przypadkowo. Zdarza się, że kamienie powodują:

Na kamienie żółciowe częściej skarżą się kobiety niż mężczyźni, a ryzyko ich powstania zwiększa otyłość ze względu na nasilone wydzielanie cholesterolu z żółcią. Do czynników ryzyka należą również:

Kamienie żółciowe powstają wskutek wolnego opróżniania pęcherzyka żółciowego z żółci. Może to być spowodowane przeszkodą w przewodzie żółciowym (np. guz), nieprawidłową przemianą cholesterolu, marskością wątroby, przewlekłą hemolizą.

Standardową terapią w przypadku kamieni żółciowych jest laparoskopia, stosuje się także dietę i terapię falami dźwiękowymi, a także leczenie farmakologiczne.

Istnieją doniesienia sugerujące, że kurkuma, a dokładniej jej składnik aktywny – kurkumina, może wspomagać usuwanie kamieni żółciowych.

W pracy na łamach „The Indian Journal of Medical Research” dowiedziono, że pomimo zastosowania u szczurów diety sprzyjającej kamieniom żółciowym podawanie kurkuminy w ciągu 10 tygodni zmniejszyło częstość formowania się złogów do 26% w porównaniu ze 100% zachorowalności w grupie bez kurkuminy. Zatem składniki aktywne kurkumy chronią przed szkodliwymi efektami diety sprzyjającej powstawaniu kamieni żółciowych.

Z drugiej strony National Institutes of Health wskazują, że kurkuma może powodować skutki uboczne związane z drogami żółciowymi. Jedno z badań, które pojawiło się w czasopiśmie „American Journal of Clinical Nutrition”, dowiodło, że spożywanie kurkumy zwiększa poziom szczawianu w moczu i może skutkować formowaniem się z kolei kamieni nerkowych u osób z taką predyspozycją.

Ograniczeniem w stosowaniu kurkumy na kamienie żółciowe lub inne problemy zdrowotne jest jej słaba przyswajalność. Wchłanianie znacznie podnosi piperyna, składnik pieprzu. Powinniśmy łączyć te składniki w diecie lub ewentualnie stosować suplementy wzbogacone o związki poprawiające biodostępność kurkuminy.

Kurkuma na kamienie żółciowe może być stosowana jako przyprawa w codziennej diecie albo suplement. Jeśli wybierzesz suplement z kurkumą, zwróć uwagę na to, czy jest odpowiednio testowany, ponieważ zdarzają się przypadki zanieczyszczenia kurkuminy metalami ciężkimi.

Kurkuma ma przyjemny smak i doskonale nadaje się jako dodatek również do napojów. Możesz przygotować mieszankę, która dodatkowo rozgrzewa i poprawia odporność.

Potrzebujesz:

Aby przygotować napój z kurkumą, zalej imbir i anyż wrzątkiem i przykryj na 15 minut. Do lekko przestudzonego naparu dodaj pozostałe składniki i wymieszaj. Możesz przecedzić przed wypiciem.

Spożywanie kurkumy przez osobę dorosłą w ilości mniejszej niż 8 g dziennie jest uważane za ogólnie bezpieczne. Długotrwałe stosowanie albo bardzo wysokie dawki mogą powodować skutki uboczne takie jak wymioty lub biegunki.

Przyjmowana w zalecanych ilościach kurkuma nie powinna szkodzić. Niektóre źródła mimo wszystko odradzają spożywanie kurkumy osobom z problemami w obrębie dróg żółciowych.

Niestety nie ma sprawdzonego sposobu na zapobieganie powstawaniu kamieni żółciowych, jednak pewne nawyki mogą ograniczyć problem. Poleca się dobrze zbilansowane posiłki, regularną aktywność fizyczna i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Istnieją badania sugerujące, że kobiety, których dieta zawierała większe ilości błonnika, a także orzechów, miały mniejsze szanse na to, że będą musiały mieć operację woreczka żółciowego.