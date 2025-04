Spis treści:

Liść laurowy (łac. Laurus nobilis) to liść wieloletniego krzewu należącego do rodziny wawrzynowatych (Lauraceae). Roślina jest uprawiana w wielu regionach świata, pochodzi z Azji. Jest stosowana od tysięcy lat nie tylko jako przyprawa, ale też ziele lecznicze. Liść laurowy jest szczególnie bogaty w olejki eteryczne o szerokim działaniu leczniczym. Zawiera m.in. garbniki, flawonoidy, alkaloidy, eugenol, chawikol metylowy i antocyjany.

Herbatę z liści laurowych stosuje się w leczeniu bólu brzucha, biegunki, zaparcia, wzdęć, przy przeziębieniu, kaszlu oraz na ból gardła. Działa moczopędnie. Liść laurowy łagodzi ból głowy, migreny poprzez trzymanie liścia w nozdrzach albo obłożeniu nim głowy. Okłady z liści laurowych są stosowane w leczeniu reumatyzmu, bólu stawów i nerwobólu. Liść laurowy łagodzi też stres oraz ma właściwości relaksujące.

Właściwości liścia laurowego:

Nie ma dobrych badań potwierdzających skuteczność stosowania liścia laurowego na sen, jednak naukowcy dowiedli, że liść laurowy ma właściwości uspokajające. Związki w nim obecne mogą poprawiać zasypianie i wspomagać leczenie bezsenności. Zawarte w liściach laurowych eugenol, metyloeugenol i cyneol powodują uspokojenie i spowolnienie funkcji motorycznych. Olejek eteryczny ma także działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, co również może wpływać korzystnie na sen. Liść laurowy ma właściwości, które mogą sprawić, że sen będzie głębszy i bardziej efektywny.

Liść laurowy na sen można stosować w postaci naparów lub odwarów. Odwar z liści laurowych ma działanie odprężające, odstresowujące i stosowany jest jako środek na bezsenność.

Liść laurowy na sen można stosować jako odwar do picia. Bardzo łatwo go przygotujesz:

Dla lepszego smaku do herbaty możesz dodać cytrynę, imbir, cynamon lub miód.

Nie wolno stosować liścia laurowego na sen w nadmiarze lub zbyt długo, ponieważ powoduje wtedy nadmierną senność oraz spowolnienie oddechu i aktywności mózgu. W połączeniu z lekami uspokajającymi może nasilać ich działanie. Może też powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe. W razie zauważenia działań niepożądanych, przerwij kurację liściem laurowym.

Liść laurowy jest prawdopodobnie bezpieczny dla większości ludzi w ilościach spożywczych. Nie wiadomo, ile surowca należy spożyć, aby uzyskać korzyści zdrowotne. Nie ma wystarczających wiarygodnych danych na temat bezpieczeństwa stosowania liścia laurowego u dzieci, w czasie ciąży i karmienia piersią. Dlatego w tych grupach jego spożycie powinno być ograniczone.

Ostrożność powinny zachować osoby z chorobami wątroby. W literaturze medycznej opisano przypadek ciężkiego uszkodzenia wątroby po spożywaniu herbaty z liścia laurowego.

Liść laurowy może być niebezpieczny u osób z cukrzycą, ponieważ zdarza się, że zakłóca kontrolę poziomu cukru we krwi. Nie wolno doustnie stosować naparów z liści laurowych przed operacjami ze znieczuleniem ogólnym, ponieważ przypuszcza się, że taka kuracja spowalnia aktywność ośrodkowego układu nerwowego.