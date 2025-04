Liść laurowy znany jest głównie jako przyprawa. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma również właściwości lecznicze. Jest to część rośliny o nazwie wawrzyn szlachetny (łac. Laurus nobilis). W fitoterapii liść laurowy jest stosowany na wiele różnych dolegliwości takich jak np. kaszel, ból gardła i infekcje dróg oddechowych (grypa, przeziębienie, zapalenie oskrzeli).

Spis treści:

Liść laurowy jest naturalnym domowym środkiem, który można stosować na kaszel suchy i mokry, ponieważ zawiera związki o działaniu:

Lecznicze działanie liścia laurowego w przypadku kaszlu wynika z bogactwa składników aktywnych. Tradycyjnie roślina była polecana przy stanach gorączkowych, przeziębieniu, grypie, zapaleniu oskrzeli i innych infekcjach, które mogą przebiegać z kaszlem. Liście laurowe mają również właściwości antyseptyczne i pomagają rozrzedzać wydzielinę w drogach oddechowych. Mogą być przyjmowane w różnej postaci.

Liść laurowy można stosować w różnych postaciach. Najczęściej wykorzystuje się napar, ale można też wykonywać z niego okłady lub używać olejku eterycznego. Poniżej znajduje się przepis na syrop, napar do picia oraz inhalacje.

Syrop z liścia laurowego jest dobry na każdy rodzaj kaszlu, do tego jest smaczny. Mogą go pić nawet dzieci. Nie powoduje skutków ubocznych i jest w pełni naturalny.

Składniki:

Przygotowanie syropu z liści laurowych na kaszel:

Domowy syrop na kaszel należy popijać kilka razy w ciągu dnia po 1 łyżeczce. Uwaga: kuracja nie powinna być dłuższa niż 3 dni (niektóre źródła podają, że 5-7 dni). Można przechowywać syrop w lodówce przez tydzień. Przed spożyciem warto go podgrzać, żeby nie ochładzać chorego gardła.

Zamiast syropu można na kaszel zastosować liść laurowy w formie naparu do picia. Polecany jest także olejek eteryczny do inhalacji i wcierania w klatkę piersiową, którego nie należy używać w przypadku dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących.

Przepis na napar z liści laurowych na kaszel:

Cała kuracja herbatą z liści laurowych nie powinna trwać dłużej niż 3 dni.

Aby złagodzić kaszel, warto wykorzystać naturalny olejek eteryczny z liści laurowych. Dodaj olejek eteryczny z liścia laurowego do kąpieli lub kilka kropli do inhalacji parowej. Możesz także niewielką ilość wymieszać z neutralnym olejem (np. kokosowym, oliwą) i wcierać w klatkę piersiową.

Działa wykrztuśnie, dlatego sprawdzi się zwłaszcza przy kaszlu mokrym. Jego zastosowanie pomaga zmniejszyć ilość zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny i złagodzić obrzęk błony śluzowej nosa i gardła. Ma przyjemny korzenny zapach.

Liść laurowy w niewielkich ilościach jest bezpieczny dla zdrowia. Nie należy go nadużywać, gdyż może powodować groźne problemy zdrowotne. Liścia laurowego nie wolno przyjmować doustnie zbyt długo: maksymalnie 3 dni. W literaturze medycznej opisano przypadek ciężkiego uszkodzenia wątroby po spożywaniu herbaty z liści laurowych.

Kuracja może wywołać takie dolegliwości jak:

Do spożywania liści laurowych ostrożnie powinny podchodzić osoby z cukrzycą, ponieważ roślina może spowodować niebezpieczny spadek poziomu glukozy u osób przyjmujących leki przeciwcukrzycowe.

Z powodu działania rośliny spowalniającego pracę ośrodkowego układu nerwowego, należy unikać stosowania liścia laurowego leczniczo w ciągu 2 tygodni przed operacjami. Oczywiście nie powinniśmy zjadać też całych liści, ponieważ nie ulegają one strawieniu, a ich ostre końce mogą uszkodzić przewód pokarmowy.

Liść laurowy w niewielkich ilościach może być bezpiecznie stosowany na kaszel u dzieci. Najbezpieczniejszą formą zastosowania tego środka przy infekcji jest picie naparów lub syropu. Przy czym trzeba pamiętać, że roślina może powodować alergię, dlatego gdy kiedykolwiek wystąpiły po kontakcie z nią objawy uczulenia, lepiej zrezygnować ze stosowania.

Aby złagodzić kaszel u dziecka, podaj mu 1-2 łyżki stołowe naparu z liści laurowych 2-3 razy dziennie (przyrządzone z 3 liści i szklanki wody). Możesz też zastosować syrop. Dawkowanie to na ogół 1 łyżeczka syropu 2 razy dziennie (powyżej 6. roku życia - 1 łyżka stołowa).

W przypadku dzieci, zwłaszcza małych, nie należy używać olejku eterycznego z liści laurowych, zarówno w postaci inhalacji jak i do nacierania klatki piersiowej. Jest to preparat silnie skoncentrowany i ma działanie drażniące, dlatego może podrażniać delikatną skórę maluchów oraz drogi oddechowe. U dzieci lepiej zastosować na kaszel np. syrop z cebuli albo inhalację z solą fizjologiczną.

Liście laurowe to niedoceniany domowy środek na różne dolegliwości. Tradycyjnie pomagały przy wielu schorzeniach i problemach zdrowotnych jak np.:

Dowiedz się, jak stosować liść laurowy na sen oraz liść laurowy na pasożyty.