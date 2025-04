Masaż ajurwedyjski

Ajurweda to staroindyjska nauka, która zakłada holistyczne podejście do człowieka, patrząc na niego przez pryzmat ciała i umysłu. Składa się na nią szereg działań, których celem jest odzyskanie i utrzymanie harmonii na trzech poziomach: fizycznym, psychicznym i duchowym. Masaż ajurwedyjski to łączy w sobie elementy masażu klasycznego i akupresury. Relaksuje oraz pobudza do samouzdrawiania organizmu. Na czym polega masaż wywodzący się z ajurwedy?