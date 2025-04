Konopie siewne były kiedyś bardzo popularną rośliną uprawianą masowo także w Polsce jeszcze w latach 60. XX wieku. W ostatnim czasie znów wracają one na nasze pola i stoły. Jednym z największych nieporozumień związanych z tą rośliną jest mylenie jej z konopiami indyjskimi. Konopie siewne (Cannabis sativa L.) od odurzającej Indiki różnią się przede wszystkim o wiele niższą (bliską zeru) zawartością substancji psychotropowej THC. Mają bardzo wiele zastosowań. Mogą być używane do celów przemysłowych, kosmetycznych, budowlanych, włókienniczych, a także zdrowotnych i spożywczych, gdzie wykorzystuje się głównie potencjał nasion i kwiatów tej rośliny.

5 najzdrowszych rzeczy z konopi

Bomba energetyczna



Małe ziarenka otoczone dość twardą łuską to istna bomba energetyczno-zdrowotna dla osób w każdym wieku. Znajduje się w nich w zasadzie wszystko, co potrzebne jest do przetrwania człowiekowi: cenne tłuszcze, pełnowartościowe białko, błonnik, a także mnóstwo witamin i minerałów. Oprócz tego nasiona konopi świetnie smakują, urozmaicając swym delikatnym orzechowo-słonecznikowym smakiem potrawy.

Źródło omega-3



Najcenniejsze w nasionach konopi są zdrowe i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tłuszcze NNKT z grupy omega-6 i omega-3 w bardzo dobrej proporcji dla ludzkiego ciała. W jednym ziarenku znajdziemy około 30% samych tłuszczy, dlatego też częstym zabiegiem jest tłoczenie z nasion oleju konopnego. Regularne spożywanie takiego oleju poprzez dostarczanie deficytowych w diecie Polaka tłuszczy omega-3 wzmacnia układ odpornościowy, dostarcza substancji odżywczych do komórek, usuwa toksyny z komórek i wzmacnia błony komórkowe. Ponadto stosowany na zewnątrz zapobiega zakażeniom skóry, a także zmniejsza stany zapalne, bóle i obrzęki mięśni oraz stawów.

Białko konopne zamiast zwierzęcego



Prawie połowa składu ziarna konopi to bardzo dobrze przyswajalne białko o pełnym składzie aminokwasowym, co jest rzadkością w królestwie roślin. Lekkostrawne proteiny konopne mogą w pełni zastąpić białko zwierzęce, dlatego są pełnowartościowym posiłkiem szczególnie dla wegetarian, wegan, sportowców i wszystkich osób dbających o linię. Można je spożywać poprzez zjadanie całych nasion albo w formie gotowego proszku białkowego ze zmielonych i odtłuszczonych nasion.

Źródło mikroelementów i błonnika



Nasiona konopi są bogate w witaminy: A, B1, B2, B3, B6, C i E oraz minerały: fosfor, wapń, magnez, mangan, żelazo, sód, miedź i cynk. Ziarenko konopne jest też obudowane dość twardą, lecz możliwą do pogryzienia łuską, która ma w sobie błonnik regulujący pracę jelit i całego układu pokarmowego. Taka ilość składników odżywczych w jednej roślinie powoduje, że spożywanie nasion daje same korzyści naszemu ciału: dodaje bardzo dużo energii, poprawia wygląd skóry i włosów, a także samopoczucie i trawienie. Dzięki temu, że dotleniają się komórki, zmniejsza się również prawdopodobieństwo zachorowania na choroby nowotworowe.

Jak jeść nasiona konopi?



W kuchni nasiona konopi można traktować podobnie jak ziarna słonecznika. Ich delikatny smak powoduje, że śmiało możemy je dodawać do musli, sałatek, surówek, makaronu, twarożku czy jogurtu. Można też posypywać nimi lody, ciasta i kanapki. Zmiksowane z innymi składnikami są dobrą bazą do odżywczej pasty albo hummusu. To jednak nie wszystko – z nasion konopi można też ugotować zupę. Nazywana jest ona siemieniotką, a tradycja jej przygotowywania pochodzi ze Śląska. Co ciekawe, dawniej przyrządzenie tego posiłku wiązało się z całym dniem pracy przy miażdżeniu nasion w moździerzu. Dziś mamy o wiele łatwiej, ponieważ na rynku można już kupić łuskane nasiona, dzięki czemu przepyszną siemieniotkę o delikatnym smaku przygotujemy nawet w piętnaście minut.

W celu dostarczenia sobie potrzebnych i wartościowych składników warto zjadać kilka łyżeczek nasion konopi dziennie.

Artykuł powstał na podstawie materiałów Dobre Konopie –marki polskiej spółki General Hemp Marketing, która od kilku lat zaangażowana jest w badania, rozwój, produkcję i sprzedaż produktów z konopi siewnych. Zajmuje się sprzedażą produkowanej przez siebie oraz importowanej żywności, suplementów i organicznych kosmetyków wytworzonych z tej rośliny. Wszystkie produkty wykorzystywane są wyłącznie z zatwierdzonych odmian Cannabis sativa L., które zawierają dozwoloną ilość substancji psychoaktywnej delta 9 – THC (tetrahydrokannabinol).

Mleko z nasion konopi