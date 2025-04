Zdrowy styl życia dla wielu z nas jest bardzo ważny. Stosujemy się do zasad zdrowego żywienia, aktywnie spędzamy czas i staramy się efektywnie rozładować codzienne napięcia. Już niejednokrotnie wspominaliśmy o tym, że to co jemy istotnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie, jak również zapobiega wielu groźnym chorobom. Proponowaliśmy także różne zdrowe zamienniki klasycznych produktów spożywczych.

Jednak w dalszym ciągu jesteśmy narażeni na działanie substancji uczulających, których grono się powiększa, a my jesteśmy coraz bardziej na nie podatni. Chyba najpowszechniejszymi z alergii pokarmowych stały się uczulenia na białka mleka krowiego i pochodzące z jaj kurzych. Dlatego też zamiast mleka od krowy, wybiera się sztuczne mieszanki lub mleka od innych zwierząt, a także roślin, np. mleko sojowe.

Mleko krowie jest dla nas podstawowym źródłem wapnia, dlatego na dobre zagościło w menu rozwijających się dzieci i osób dbających o zdrowie. Jednak za sprawą białka – kazeiny – mleko to dla małych organizmów ludzkich może okazać się silnie alergizujące. To z kolei skłoniło nas do poszukiwania takiego mleka, które nie wywoła podobnych reakcji. Na drodze wielu badań odkryto, że owe właściwości ma mleko kozie, będące ostatnim czasem dość popularnym zamiennikiem krowiego. Oprócz niego zachęca się także do spożywania mleka sojowego, które szczególnie przypadło do gustu wegetarianom. Ale okazało się, że i ono może uczulać, więc zaczęto pracować nad recepturą innego mleka roślinnego. Powoli na półkach sklepowych można już napotkać niecodzienny rodzaj białego napoju. Mowa o tytułowym mleku z nasion konopi...

Charakterystyka mleka z nasion konopi

Jest bardzo odżywcze i wolne od substancji uczulających mleko. Ma kremowy kolor oraz przyjemny orzechowy smak i zapach. Wyczuwa się w nim drobinki osadu, które opadają na dno kubka, w miarę jego „odstania”. Nie ma w swoim składzie tych protein, które występują w mleku krowim, kozim czy też sojowym. Warto jeszcze wiedzieć, że w mleku tym oprócz pestek konopi znajdują się inne substancje, takie jak woda, ekstrakt owocowy z jabłek, wapń pochodzący z wodorostów morskich oraz ester sacharozy, soli morskiej i witaminy D, będące emulgatorami. Skład jednak może być odmienny w zależności od producenta mleka, więc należy przez zakupem dokładnie prześledzić informacje na etykiecie.

Napój ten, z powodzeniem może być wykorzystywany jako zamiennik mleka do kawy, herbaty, kakao, płatków śniadaniowych, shake-ów, koktajli, sosów i zup lub stanowić samodzielny orzeźwiający napój. Smakuje wyśmienicie z dodatkiem owoców, najlepiej fig, bananów albo truskawek oraz miodu, wanilii lub cynamonu.

Mleko z nasion konopi doceniono m.in. dlatego, że:

jest całkowicie naturalne

zawiera śladowe ilości tłuszczów nasyconych

jest wolne od złego cholesterolu

nie zawiera białek mleka krowiego

nie posiada białek sojowych

brak w nim glutenu i laktozy (cukier mleczny)

jest niebarwione i niesłodzone

zawiera imponujące ilości wapnia i witaminy D

jest bogate w kwasy omega-3 i 6

ma jedynie 38 kcal (w 100 ml produktu)

jest mlekiem roślinnym, więc idealnym dla wegetarian i wegan

Napój ten, jest jak najbardziej wskazany wtedy gdy mamy problemy z trawieniem mleka zwierzęcego i sojowego oraz jeżeli cierpimy z powodu alergii na gluten. Dzięki swojemu składowi, wspomaga nasz układ odpornościowy (wapń, witamina D, kwasy omega) i poprawia stan kości (wapń, witamina D). Ponadto pozytywnie wpływa na stan włosów, skóry i tempo gojenia się ran.

Z uwagi na to, że mleko jest wolne od cholesterolu i prawie nie zawiera tłuszczów nasyconych, może być uwzględnione w jadłospisie osób zmagających się z miażdżycą, nadciśnienia i innymi chorobami serca. Niska kaloryczność przemawia za tym, by mleko z nasion konopi znalazło się w diecie odchudzającej oraz u osób wiodących zdrowy, aktywny tryb życia.