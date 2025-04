Większość tych terapii jest uświęcona tradycją. Ludzie od wieków sami zwalczali dolegliwości, intuicyjnie wybierając to, co ich zdaniem przynosiło ulgę. Wiele z tych metod okazało się strzałem w dziesiątkę! Skuteczność ich działania potwierdziły badania

i teraz zalecane są nawet przez lekarzy. Są też takie, które przegrały z nauką i wiadomo już, że na pewno nie działają. Nadal jednak wiele osób je stosuje. Dlatego przedstawiamy najpopularniejsze z nich i podpowiadamy, czy warto z nich korzystać.

1. Mleko jest dobre na sen

MIT Żadne badanie nie potwierdziło, że może ono mieć jakiekolwiek właściwości usypiające. Co więcej, ze względu na wysoką zawartość węglowodanów i białka delikatnie pobudza nasz organizm i skłania do działania (podnosi poziom cukru we krwi). Dodatkowo ma działanie potęgujące apetyt, a na tym akurat nie zależy nam wieczorem. Zamiast mleka lepiej przed snem sięgnąć po napar z melisy lub rumianku albo skropić pościel olejkiem lawendowym.

2. Boli cię głowa, wypij kawę

PRAWDA/MIT Prawdą jest to, że wypicie kawy pomaga, jeśli ból głowy spowodowany jest niedociśnieniem czy zmęczeniem. Gdy jednak mamy migrenę, kawa może tylko ją spotęgować. Bo choć zaraz po jej wypiciu rzeczywiście odnosimy wrażenie, że dolegliwości ustępują, po kilku minutach kofeina znów rozszerza naczynia krwionośne w mózgu, a to znaczy, że ból powraca, czasem nawet silniejszy niż wcześniej.

3. Bańki leczą infekcję

PRAWDA Nasze babcie mówiły, że bańki wyciągają z nas całą chorobę. I miały rację. Podciśnienie, które powstaje w bańce powoduje, że z małych naczyń krwionośnych zostają wyssane białe i czerwone ciałka krwi. Tę wyssaną krew organizm traktuje potem jak ciało obce, z którym musi walczyć. „Oszustwo” to ma taki skutek, że zmobilizowany do działania organizm łatwiej rozprawia się z infekcją. Dlatego bańki są pomocne w leczeniu infekcji dróg oddechowych (przeziębienia, kataru, grypy, zapalenia oskrzeli, płuc). Ułatwiają też leczenie zapalenia stawu barkowego, rwy kulszowej, łagodzą bóle kręgosłupa i mięśni. Jeśli nie masz doświadczenia w stawianiu baniek, zdecyduj się na bezogniowe (do kupienia w aptece, od 7 zł/ szt.).

4. Ból Zęba uśmierzy goździk

PRAWDA Dzięki właściwościom antyseptycznym i znieczulającym goździk faktycznie może być skutecznym sposobem na ból zęba. Jeśli mamy zaawansowaną próchnicę, goździk można włożyć po prostu do dziury. Można też go rozgryźć lub rozetrzeć w moździerzu i uzyskanym proszkiem posmarować bolące miejsce. Warto też wykorzystać olejek goździkowy (do kupienia w aptece lub sklepie zielarskim). Trzeba go tylko rozcieńczyć olejem spożywczym (na łyżkę oleju 3 krople olejku goździkowego) i tą mieszanką posmarować bolące miejsce. Uwaga! Ból zęba powinien być skonsultowany z dentystą!

5. Jeśli bolą cię plecy, śpij na twardym

MIT Twardy materac wcale nie jest taki zdrowy, podobnie jak wodne łóżko! Prawda jak zawsze leży gdzieś pośrodku. Badania potwierdzają bowiem, że na bóle krzyża najrzadziej cierpią osoby, które śpią na materacach średniej twardości. Idealny powinien uginać się pod naszym ciężarem ok. 3 cm i dostosowywać do kształtu ciała. Poza tym musi być równy. Jeśli ma górki i zagłębienia, to znaczy, że najwyższy czas wymienić go na nowy.

6. Kiedy ci zimno, weź gorącą kąpiel

MIT To pierwsza rzecz, jaka przychodzi nam do głowy, gdy porządnie zmarzniemy. I faktycznie, w takiej sytuacji kąpiel szybko poprawi nam samopoczucie, ale pod warunkiem że nie będzie gorąca, lecz po prostu ciepła.

Bo gdyby okazało się, że w wyniku zmarznięcia mamy na ciele choćby niewielkie odmrożenia, zbyt ciepła woda może tylko pogorszyć ich stan. Najlepiej zacząć więc od letniej kąpieli, o temperaturze 25–30 st. C. Dopiero po kilku minutach polewania się wodą, można jej temperaturę zwiększyć do 38–40 st. C. Dodatkową ulgę przynieść może szklanka ciepłej herbaty z dodatkiem imbiru, soku malinowego lub cynamonu oraz wcieranie w stopy rozgrzewającego balsamu.

7. Cukier powstrzyma czkawkę

MIT Czkawka to objaw podrażnienia przepony. Zwykle nie jest groźna i znika samoistnie. Zjedzenie cukru lub picie wody tylko odwracają naszą uwagę od problemu. Koncentrujemy się na jedzeniu lub piciu, a w tym czasie czkawka znika sama. Uwaga! Jeśli trwa dłużej niż 6–8 godzin, lepiej wybrać się do lekarza.

8. Rosół wyleczy cię z przeziębienia

PRAWDA To świetne lekarstwo na infekcje. Badania potwierdzają, że najwięcej wartości odżywczych ma chudy rosół z kury, indyka lub wołowiny z dużą ilością włoszczyzny. Taka zupa zawiera substancje, które wpływają na produkcję komórek odpornościowych. A te zmniejszają stan zapalny w organizmie, tym samym łagodząc objawy choroby. Poza tym parujący rosół skutecznie nawilża śluzówki w nosie, łagodzi katar i kaszel.

9. Noś płaskie buty, a nie będą cię boleć stopy

MIT Ciągle mówi się, że wysokie obcasy szkodzą stopom, tymczasem okazuje się, że i te płaskie też nie służą ich zdrowiu. Zdaniem lekarzy, chodzenie na płaskim obcasie sprawia, że palce stóp układają się w złej pozycji. A to może powodować ból i powstawanie odcisków. Najlepiej jest więc nosić dwucentymetrowy obcas. I jeszcze jedna ciekawostka. Włoscy badacze stwierdzili, że kobiety, które chodzą w takich butach, odczuwają większą satysfakcję w łóżku. Postawa, jaką przyjmują w czasie noszenia obcasów, wzmacnia mięśnie przepony miedniczej, wyjątkowo pomocne w sprawach intymnych.

10. Jeśli masz wysoki cholesterol, nie jedz jaj

MIT Żadne badania tego nie potwierdziły. Bo choć jajka zawierają cholesterol, mają też również nienasycone kwasy tłuszczowe, które korzystnie wpływają na poziom lipidów we krwi. Dlatego 2–3 jajka w tygodniu mogą zjadać nawet osoby, które mają podwyższony poziom cholesterolu.