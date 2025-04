Spis treści:

Reklama

Propolis to substancja stosowana przez pszczoły jako materiał uszczelniający, stąd właśnie także druga jej nazwa – kit pszczeli. Pszczoły wytwarzają propolis z żywic drzew oraz z substancji smolistych i balsamicznych pąków niektórych gatunków krzewów i drzew (np. brzozy, olchy, topoli, świerku itp.).

Owady uszczelniają nim gniazda i pokrywają ściany ula, ponieważ stanowi doskonałe zabezpieczenie przed bakteriami, wirusami i grzybami. W zależności od surowca, skład propolisu może się trochę różnić. Znajdują się w nim: żywice, woski (roślinne i pszczele), olejki eteryczne, witaminy, mikroelementy i flawonoidy. Jego lecznicze właściwości znane były już w starożytnej Grecji.

Stosowanie propolisu przez ludzi ma miejsce w branży spożywczej, kosmetycznej oraz w medycynie – mowi doktor Małgorzata Marcinkiewicz, dermatolog wenerolog z Centrum Medycznego Damiana.

Propolis jest naturalnym antybiotykiem i wykazuje silne właściwości antyseptyczne, antybakteryjne, antygrzybiczne i przeciwzapalne. Dlatego właśnie nie powinno go zabraknąć w domowej apteczce.

Jest stosowany w leczeniu:

egzem,

owrzodzeń,

oparzeń,

stanów zapalnych,

chorób ginekologicznych,

chorób układu oddechowego,

ran i blizn pooperacyjnych,

grzybic,

reumatyzmu,

choroby wrzodowej,

dolegliwości układu krążenia,

a także chorób stomatologicznych (paradontozy, nadwrażliwości zębów czy chorobach miazgi zębowej).

Stosowanie wyciągu z propolisu poprawia działanie naszego układu immunologicznego, co korzystnie przyczynia się do zwalczania różnego rodzaju infekcji bakteryjnych i wirusowych. Ponadto udowodniono jego pozytywny wpływ na serce i cały układ krwionośny poprzez uszczelnianie naczyń krwionośnych – dodaje doktor Małgorzata Marcinkiewicz.

fot. Ula Bugaeva

Kit pszczeli możemy kupić w aptece w formie kropli, tabletek, wyciągów, czopków, maści i granulatów, a nawet napojów lub płynów do płukania jamy ustnej. Wybór jest naprawdę ogromny, a wraz z nim różnorodność dawkowania i cen.

Sposób jego dawkowania powinien być zamieszczany w ulotce dołączonej do opakowania, aczkolwiek jeśli takowej nie ma, warto skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu – zaznacza doktor Małgorzata Marcinkiewicz.

Propolis możemy kupić w aptece lub bezpośrednio od pszczelarza. Cena za ok. 50 g to ok. 15 zł. W przypadku gotowych preparatów ceny mogą być różne, np. krople z kitem pszczelim kosztują ok. 10 zł, a maść – od 8 do 20 zł. Koszt zależy przede wszystkim od procentowej zawartości propolisu.

Produkty pszczele mo​gą uczulać. Miód, propolis, pyłek, mleczko pszczele zaliczane są do grupy silnych alergenów. Jeśli jesteś uczulony na jad pszczeli, puchniesz po użądleniu​ lub chorujesz na astmę, lepiej z nich zrezygnuj. Przed zastosowaniem dłuższego leczenia sprawdź, czy nie jesteś uczulony. Jeśli po pierwszym zastosowaniu pojawi się wysypka, katar, a miejsce posmarowane zacznie swędzieć i się zaczerwieni, zrezygnuj z dalszego stosowania.

Jeśli mamy propolis w domu, możemy z niego przygotować wyciąg, masło, mleko lub maść o zdrowotnych właściwościach. Oto jak to zrobić.

Wyciąg z propolisu



To doskonałe lekarstwo w stanach zapalnych, infekcjach, chorobach górnych dróg oddechowych oraz dolegliwościach ze strony układu pokarmowego. Naturalny antybiotyk, który złagodzi kaszel, stany zapalne gardła, anginę i wrzody żołądka.

Składniki:

50 g propolisu,

350 ml spirytusu,

150 ml przegotowanej wody.

Wykonanie:

Rozdrobniony propolis zmieszaj ze spirytusem i przegotowaną wodą. Przechowuj w temperaturze pokojowej w zaciemnionym miejscu przez co najmniej 14 dni. Pamiętaj, by tak przygotowaną miksturę codziennie wstrząsnąć. Po 14 dniach wstaw mieszaninę do lodówki na 24 godziny, a następnie przecedź. Powstały wyciąg propolisowy przechowuj w ciemnej szklanej butelce w temperaturze pokojowej, najlepiej w zaciemnionym miejscu.

Stosowanie:

15-25 kropli (osoby dorosłe) i nie więcej jak 10 kropli (dzieci) wyciągu podawaj z miodem, cukrem lub wodą 2 razy dziennie, przed śniadaniem i po kolacji.

Masło propolisowe



Doskonały lek na rozmaite choroby skórne, a także poparzenia i odleżyny. Do stosowanie miejscowego na tkankę zmienioną chorobowo.

Składniki:

1 kg masła,

150 g propolisu.

Wykonanie:

Masło rozpuść w rondelku i dodaj do niego rozdrobniony propolis. Dobrze wymieszaj i przetrzyj przez sitko lub gazę, dzięki czemu uzyskasz jednolitą konsystencję. Masło propolisowe przechowuj w lodówce. Stosuj miejscowo na chorobowo zmienionej skórze.

Mleko propolisowe



Do stosowania na stany zapalne skóry, odleżyny i oparzenia. Sprawdzi się idealnie, gdy smarować trzeba większe partie ciała.

Składniki:

1 l mleka,

50 g propolisu.

Wykonanie:

Zagotuj litr mleka i dodaj do niego rozdrobniony propolis. Wymieszaj dokładnie, a następnie przecedź przez sitko. Poczekaj aż mleko wystygnie. Na wierzchu pojawi się warstwa wosku, zbierz ją. Mleko propolisowe przechowuj w lodówce i stosuj na stany zapalne skóry.

Maść propolisowa



Taka maść doskonale sprawdzi się przy różnorodnych zmianach skórnych, ciężko gojących się ranach, oparzeniach, odleżynach, odmrożeniach, egzemach, grzybicy rąk i stóp, a nawet łuszczycy.

Składniki:

70 g wazeliny,

5 g propolisu.

Wykonanie:

Wazelinę i rozdrobniony propolis włóż do naczynia wstawionego do gorącej kąpieli i zmieszaj je dokładnie. Następnie przetrzyj przez sitko i ostudź. Stosuj miejscowo na zmiany skórne.

Maść na nagniotki i odciski



Naturalna maść do codziennego stosowania miejsc, w którym pojawiły się odciski i nagniotki.

Składniki:

50 g propolisu,

20 g wosku,

cytryna.

Wykonanie:

Propolis, wosk i sok z jednej cytryny utrzyj na jednolitą masę w naczyniu wstawionym do kąpieli wodnej. Przełóż do słoika lub innego pojemnika.

Stosowanie:

Nagniotek smaruj codziennie do momentu, gdy zbieleje. Wymocz stopy w gorącej wodzie, a następnie usuń go razem z korzeniem.

Reklama

Zobacz też:

Walory miodu rzepakowego

Jak zrobić miód z mniszka lekarskiego?