20% osób na świecie ma paradontozę!

Traktujemy ją tak samo, jak i pozostałe dolegliwości, czyli dopóki nie boli, to nie leczymy. Tymczasem WHO już od dawna podaje, że na całym świecie aż 20% osób w średni wieku (35-44 lata) ma ciężką paradontozę, która prowadzi do wypadnięcia zębów. Panika zaczyna się zazwyczaj za późno (gdy zęby już się chwieją). Szkoda, bo schorzenie to można coraz skuteczniej leczyć.

Jakie są objawy paradontozy?



Paradontoza to zapalenie przyzębia. Wiele osób niesłusznie łączy ją z przypadłością seniorów. Nic bardziej mylnego, gdyż coraz młodsze osoby zmagają się z chorobami dziąseł.

Paradontoza zaczyna się zwykle niewinnie. Jeśli nie dbamy należycie o higienę jamy ustnej, możemy nie zauważyć krwawiących dziąseł lub nadmiaru kamienia nazębnego.

– Nie wolno bagatelizować tego typu objawów. To pierwsze symptomy, że dzieje się coś złego i zarazem najłatwiejsze stadium do leczenia. Konieczna jest wizyta u stomatologa. Jeśli jej zaniechamy, infekcja będzie postępować, w dalszej kolejności powodując obrzmienie dziąseł i powstanie kieszonki między nimi a zębami. W praktyce następuje odsłonięcie zęba, co wiąże się często z ogromnym bólem i destabilizacją zęba w kości. To już prosta droga do jego utraty – tłumaczy dr n. med. Mariusz Duda, właściciel Duda Clinic w Katowicach.

Jak w przypadku większości schorzeń, również w paradontozie zauważyć można wyraźne symptomy choroby, obecne są także czynniki zwiększające ryzyko jej wystąpienia.

Objawy, które powinny nas zaniepokoić to: krwawienie lub obrzęk dziąseł, ból przy dotyku, pojawiająca się między dziąsłem a zębem ropa, odsłonięcie zębów, metaliczny smak w ustach, nieświeży oddech. Do czynników zwiększających prawdopodobieństwo zapalenia przyzębia należą: predyspozycje genetyczne, zmiany hormonalne u kobiet, palenie papierosów, cukrzyca, AIDS, nowotwory, a także leki hamujące produkcję śliny. Wciąż podstawową jednak kwestią pozostaje higiena jamy ustnej, częstotliwość ściągania kamienia nazębnego i systematyczność wizyt u dentysty.

Jak leczyć paradontozę?



W wielu pacjentów myśli, że paradontozę można pokonać przy użyciu pasty do zębów.

Prawda jest taka, że pasty pomagają wyeliminować objawy, ale nie ich przyczynę (a objawy można wyeliminować jedynie we wczesnym stadium paradontozy!).

– Proces leczenia zależy od zaawansowania zapalenia przyzębia. W najprostszym przypadku może być to usunięcie kamienia nazębnego. Jeśli istnieje taka potrzeba, lekarz może zaaplikować antybiotyk miejscowy lub przepisać kurację doustną. W najtrudniejszych przypadkach stosowane są zabiegi chirurgiczne, przeszczepy kości i tkanki miękkiej. Zaawansowana paradontoza wymaga leczenia długotrwałego i kosztownego, dlatego w naszym interesie jest, by do niej nie dopuścić – kończy dr Duda.

