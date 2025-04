Syrop z cebuli – jak go zrobić i jak stosować? Skuteczny lek na kaszel i inne objawy przeziębienia

Syrop z cebuli to tradycyjny domowy lek na kaszel i inne dolegliwości związane z przeziębieniem oraz grypą. Mogą go pić już roczne dzieci oraz kobiety w ciąży. Syrop z cebuli to także dobry środek wzmacniający oporność, dlatego warto stosować go również profilaktycznie. Właściwości zdrowotne cebuli, czyli głównego składnika syropu, zostały potwierdzone naukowo.