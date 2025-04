Z danych opublikowanych w raporcie Rady Ministrów wynika, że około 21% przeprowadzanych aborcji dotyczy zespołu Downa. Do tej pory – zgodnie z tym, co mówiło wielu polityków – sądzono, że to właśnie ta choroba jest główną przyczyną przerywania ciąż. Jakie są więc inne powody, dla których Polki decydują się na aborcje?

1100 aborcji



Raport, który dotarł do polityków, dotyczy 2016 roku i został przekazany do parlamentu przez rząd 23 stycznia. Wynika z niego, że liczba legalnych aborcji od 2002 roku niemal stale rośnie. Można z niego także wyczytać, że z powodu zagrożenia dla zdrowia lub życia matki lekarze usunęli 55 ciąż, a jedną ciążę – z powodu zapłodnienia w wyniku przestępstwa.

Zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie w 2016 roku przeprowadzono 1100 aborcji, z czego 1044 z uwagi na upośledzenia lub choroby płodu. Poniżej główne powody przerywania ciąż:

22% – z powodu wad mnogich, czyli rozszczepów kręgosłupa albo niekorekcyjnych wad serca;

21% – z powodu zespołu Downa;

17% – z powodu wad izolowanych jednego układu lub organu;

16% – z powodu wad łączonych z zespołem Downa (wytrzewienie, wodogłowie, złożone wady serca);

11% – z powodu zespołu Pataua czy Edwardsa.

Obecnie sejm pracuje nad obywatelskim projektem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej #ZatrzymajAborcję reprezentowanego przez Kaję Godek. Zakłada on skreślenie przepisu, w którym czytamy, że „przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Zgodnie z tym projektem aborcja będzie mogła być legalnie przeprowadzona, jeśli ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa.

Obywatelski projekt „Ratujmy kobiety” zgodnie z którym możliwe byłoby rozszerzenie prawa do legalnej aborcji w Polsce, został odrzucony po pierwszym czytaniu.

