Czy znasz to uczucie, kiedy nie chce ci się wstać z łóżka, jesteś rozdrażniona i masz wrażenie, że emocje, które przeżywasz są głównie negatywne? Często tłumaczymy w taką sytuację czynnikami zewnętrznymi: niskim ciśnieniem, tym, że tak długo jest zima lub że inni nam zepsuli samopoczucie. Czy rzeczywiście na twój nastrój wpływają tylko okoliczności? Czy jest coś, co możesz zrobić, aby zadbać o dobre samopoczucie?

Dostrzeż pozytywne wydarzenia

Czasem wydaje nam się, że w naszym życiu przeżywamy więcej negatywnych emocji niż pozytywnych. Być może dzieje się tak dlatego, że emocje negatywne są dla nas wyraźniejsze, a do pozytywnych łatwiej się przyzwyczajamy. Dlatego, w dostrzeganie pozytywnych emocji musimy włożyć więcej wysiłku. To oznacza jednocześnie, że mamy wpływ na to, co i jak przeżywamy. Możemy starać się dostrzegać dobre rzeczy, które nam się przydarzają. To, że siedzimy wygodnie, jest nam ciepło, że zjedliśmy dobry posiłek, że możemy porozmawiać z kimś dla nas ważnym.

Możemy również sami stwarzać okazję do przeżywania przyjemności – starać się robić to, co sprawia nam przyjemność. Może lubisz chodzić do kina lub czerpiesz przyjemność ze spaceru w pobliskim parku?. Możemy też gromadzić te dobre wspomnienia i wracać do nich w wybranych momentach – umówić się ze sobą, że zakładamy „bank pozytywnych wspomnień“. Tylko my decydujemy, co się w nim znajdzie. Czy to będzie pierwsze spotkanie z mężem? A może wspomnienie wypitej wspólnie z przyjaciółką filiżanki dobrej kawy w niedzielne popołudnie? Tak naprawdę w życiu zdarza nam się więcej rzeczy pozytywnych niż negatywnych , to od nas zależy na czym się koncentrujemy.

Wykorzystaj moc wyobraźni

Warto także docenić ogromną siłę, jaką ma w sobie wyobraźnia. Arnold Lazarus – znany amerykański psycholog - widzi w wyobraźni ważne narzędzie na drodze do zmian i do poprawiania jakości swojego życia. Dowiedziono, że dobry wpływ na nasz nastrój ma poczucie panowania nad okolicznościami oraz sprawność i skuteczność w działaniu. Stąd pomysł Lazarusa, aby wyobrażać sobie to, w czym jesteśmy dobrzy. Wystarczy znaleźć rzecz, którą dobrze robimy. To może być coś na pierwszy rzut oka niewielkiego. Może pieczemy smaczną szarlotkę lub szybko piszemy na klawiaturze?

Kiedy podczas relaksowania się, zaczniemy wyobrażać sobie, że wykonujemy czynność, w której jesteśmy naprawdę dobrzy, możemy poczuć towarzyszące jej pozytywne emocje. A także uzyskać uczucia, towarzyszące dobrze wykonanej pracy. Być może odczuwasz teraz pokusę zakwestionowania tego pomysłu i uważasz, że trzeba być dobrym w czymś więcej niż w gotowaniu rosołu? Według Lazarusa, dla naszego poczucia szczęścia nie ma znaczenia czy osiągamy wielki sukces w ważnej dziedzinie. Szczęście u badacza, który właśnie potwierdził badaniami ważną hipotezę może być podobne, jak u osoby, która wydrukowała swój wiersz w lokalnej gazecie.

Dbaj o siebie kompleksowo

Wiemy, że mamy wpływ na to, jak dbamy o swoje zdrowie, o swoich bliskich i swoje mieszkanie. Warto pamiętać że może też dbać o swoje emocje i nastrój. Mamy na to wpływ i wiele narzędzi.

Agata Seweryn – psycholog, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną.