Trening czyni mistrza!

Wypracowanie szerokiego wachlarza emocji zaczyna się już w dzieciństwie. Największa odpowiedzialność w tej materii leży po stronie rodziców, których poziom inteligencji emocjonalnej zostaje przekazany dziecku. To ojciec i matka przekazują pewien potencjał, fundamenty do dalszej rozbudowy. Jeśli zabraknie podstaw, dziecko ma trudności z odnalezieniem się w rozbuchanym emocjonalnie świecie.

Istnieje jednak wiele sposobów na wzbogacenie swojego życia emocjonalnego, a co za tym idzie – lepsze kontakty interpersonalne. W tym celu można korzystać z psychoterapii, grupowych treningów, czy coachingu. Można także starać się rozwijać wiedzę na temat emocji samodzielnie. Oto kilka cennych wskazówek:

Nieoceniona jest nauka słów określających emocje . Im jest ich więcej tym lepiej. Niektórzy nawet sądzą, że język jest zbyt ubogi do określenia wszystkich emocji.

Dobrym sposobem jest rozpoznawanie szerokiej gamy emocji po wyrazie twarzy. Wówczas łatwiej będzie nam zachować się adekwatnie do sytuacji. Pozwoli to uniknąć sytuacji, kiedy będziemy rozśmieszać kogoś, kto kipi ze złości.

Analizowanie swoich zachowań w określonych sytuacjach może pomóc nam być bardziej zrozumiałymi dla innych.

Rozumienie emocji pozwali nam na prześledzenie łańcucha przyczynowo-skutkowego w określonych sytuacjach, analizowanie emocji (szczególnie tych złożonych). Pomoże też wyciągnąć wnioski i określić motywy poszczególnych zachowań. Ta kompetencja jest nieoceniona, szczególnie w przypadku młodzieńczego buntu.

poszczególnych zachowań. Ta kompetencja jest nieoceniona, szczególnie w przypadku młodzieńczego buntu. Kolejnym krokiem rozbudowywania inteligencji emocjonalnej, jest zarządzanie emocjami. Czynność ta jest o tyle trudna, że wymaga opanowania poprzednich dwóch umiejętności. Warto pochylić się nad mechanizmem aktywowania, ale i rozładowywania, określonych emocji. Osoba inteligentna w tym zakresie nie będzie krzyczała na szefa w czasie ważnego spotkania tylko dlatego, że był niezadowolony z opracowanego przez nią projektu.

Można też pracować nad sprawnym wykorzystywaniem emocji (asymilacją emocji). Ten rodzaj treningu ma za zadanie nauczyć nas celowego wchodzenia w pewne stany, które pomogą nam w operacjach umysłowych. Doskonałym tego przykładem jest powszechne uspokajanie się w stresowej sytuacji, by łatwiej było nam ją przeanalizować i podjąć dobrą decyzję.

Silny wpływ emocji

Istnieje wiele badań określających wpływ inteligencji emocjonalnej na sukces w rozmaitych dziedzinach życia. Niektórzy badacze donoszą, że ludzie rozwinięci emocjonalnie lepiej radzą sobie z wymogami społeczeństwa, szybciej rozwiązują problemy adaptacyjne. Inne badania dowodzą korzystnego wpływu tego rodzaju inteligencji, na zmniejszenie lęku, mniejszego prawdopodobieństwa zachorowania na depresję oraz łagodniejszego przeżywania poważnych chorób (np. raka piersi).

Inteligencja emocjonalna pozwala również zniwelować negatywne skutki związane z brakiem wsparcia społecznego bądź toksycznym wpływem jednostek. Osoby rozwinięte emocjonalnie nawiązują lepsze i głębsze relacje z płcią przeciwną.

Szeroki repertuar emocji oraz ich świadomość wpływają na jakość intymnych relacji oraz niwelują brak satysfakcji ze związku.

Emocje a sukces

Istnieją także badania donoszące o pozytywnym związku pomiędzy inteligencją emocjonalną, a sukcesami w życiu zawodowym. Otóż okazuje się, że kompetencja emocjonalna chroni przed wypaleniem, łagodzi skutki stresowych sytuacji, podnosi skuteczność psychofizyczną. Warto więc dbać o swój rozwój. Zacznijmy nad sobą pracować, a szybko dostrzeżemy, że sukces nie jest wcale taki odległy.

