Kotwiczenie stanów emocjonalnych

Kotwiczenie to tworzenie neuroasocjacji – odruchu warunkowego na określony bodziec.

Naturalnymi kotwicami są np.: głos bliskiej Ci osoby, dźwięk budzika, widok małego dziecka czy głaskanie po głowie.

Wytwarzają się one w trakcie życia i u każdego są indywidualne.

Jeśli np. dziecko nagradzane jest głaskaniem po głowie, każde kolejne głaskanie wywołuje stan emocjonalny związany z otrzymaniem nagrody. Podobnie dźwięk budzika, który po dłuższym czasie automatycznie odbierany jest jako sygnał do obudzenia się.

Nawet jeśli w otoczeniu śpiącej osoby pojawiają się inne dźwięki o podobnym natężeniu, tylko zakotwiczony dźwięk będzie w większości przypadków przerywał sen.

Aby wytworzyć kotwicę, należy wzbudzić w sobie pożądaną emocję (np. stan pewności siebie, spokój, stan relaksu) i połączyć ją z konkretnym bodźcem. Bodźcem tym może być dotknięcie konkretnej partii ciała, stworzenie obrazu w umyśle (lub ujrzenie rzeczywistego), czy dźwięk (zarówno rzeczywisty, jak i stworzony w myślach).

Zobacz też: Jak nauczyć się myśleć pozytywnie?

Przeramowanie sytuacji (reframing)

Technika polega na zmianie kontekstu sytuacji. Jeśli początkowo wywoływała ona stres, wprowadzenie pewnych zmian może w ten samej sytuacji zacząć wywołać nawet… śmiech.

Przykład.: Boisz się szefa w pracy.

W takiej sytuacji postępuj w następująco:

Reklama

Przywołaj obraz szefa, który na Ciebie krzyczy. Przyjrzyj się dokładnie jak wygląda obraz, odtwórz głos szefa. Zmień głos szefa z naturalnego na głos znanych postaci z bajek lub filmów (np. odtwórz dialog/monolog z głosem Myszki Miki, Kaczora Donalda, Shreka...). Zmień głos z naturalnego na powolny, na romantyczny, erotyczny, zabawny. Pobaw się dźwiękami. Pobaw się w charakteryzatora. Ubierz szefa w ciuchy śmiesznych postaci (np. klowna) i dodaj do tego czerwony nos, umalowane usta i policzki, perukę. Zmień otoczenie i ubranie. Zobacz szefa który próbuje krzyczeć na Ciebie, siedząc na muszli klozetowej. Zobacz jego różowe majtki w kolorowe kropki. Przebierz szefa w stringi, założone na odwrót. Załóż mu żółtą kaczuchę, taką z jaką uczą się pływać dzieci (zakładana na pas). Im więcej śmiesznych obrazów zrobisz, tym lepiej. Złam stan emocjonalny (policz ilość żarówek w pokoju lub długopisów na biurku etc.). Przywołaj sytuację stresową. Zauważ jak wiele się zmieniło. Jeśli nadal (nawet w słabym stopniu) wywołuje stres, powtórz ćwiczenie.

Reklama

Większość osób po jednorazowym, dokładnym wykonaniu tej techniki przestaje się stresować.

Zobacz też: Czy można skutecznie walczyć ze stresem?

Marcin Kijak, Twoje-zdrowie.info