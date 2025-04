Przemęczenie

Najczęstsza i najbardziej oczywista przyczyna. Senność może być po prostu objawem długotrwałego zmęczenia. Jest to naturalna i prawidłowa reakcja organizmu. Jeśli jesteśmy stale zapracowani i nie dosypiamy w nocy to organizm będzie dopominał się o sen w ciągu dnia. Senność zniknie jeśli organizm będzie miał szansę na regenerację sił podczas odpowiedniej ilości godzin snu.

Depresja

To kolejny problem cywilizacyjny. Trudności z porannym wstawaniem, brak motywacji, przewlekłe zmęczenie, senność i ospałość mogą mieć podłoże psychiczne. Towarzyszy im poczucie beznadziejności, spadek samooceny i zanik radości życia. Nie należy ich bagatelizować, inaczej problem będzie narastał z dnia na dzień. Depresja jest chorobą. Konieczna jest pomoc psychiatry i wsparcie ze strony najbliższych.

Alkohol

Początkowo alkohol może pomóc w zasypianiu. Nie jest to jednak zdrowy sen, lecz wynik toksycznego działania alkoholu na mózg. Człowiek często wybudza się, przez co nie ma szansy na prawidłową regenerację sił. Dodatkowo po przebudzeniu odczuwamy ból głowy, otępienie i znużenie, a w ciągu dnia senność.

Bezdech senny i chrapanie

Nieprawidłowe oddychanie podczas snu uniemożliwia nam sukcesywną regenerację sił w nocy. Organizm nie jest odpowiednio dotleniony. Najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z problemu, ale zdarza się, że chory budzi się przerażony w nocy i odczuwa duszność. Badania wykonuję się w specjalnych pracowniach snu, a leczenie przynosi szybkie rezultaty. Chrapanie zaś jest przeważnie spowodowane otyłością, niedrożnością nosa czy polipami. Leczenie polega na likwidacji tej przyczyny, ponieważ chrapanie dotyczy przeważnie ludzi zdrowych. Czasami wystarczy zmiana pozycji podczas snu.

Anemia

Uczucie osłabienia i senność mogą być spowodowane niedokrwistością, potocznie zwaną anemią. Przejawia się ona w spadku ilości hemoglobiny we krwi. Nie chodzi więc tu o niedobór krwi, lecz jej gorszą jakość. Spowodowana jest najczęściej niedoborem żelaza. Innymi objawami są: blada skóra, uczucie przemęczenia, omdlenia, bóle w klatce piersiowej, zawroty i bóle głowy, łamliwe włosy i paznokcie, zajady. Anemie wykrywa się podczas podstawowych badan krwi. Lekarz stwierdza przyczynę niedokrwistości i rozpoczyna odpowiednie leczenie. Najczęściej wystarcza zmiana diety na zdrowszą lub doustne przyjmowanie żelaza w formie tabletek.

Cukrzyca

Potrzeba snu w ciągu dnia może być także objawem nieprawidłowej gospodarki węglowodanowej organizmu – m.in. podczas cukrzycy. Tej choroby nie wolno zbagatelizować – nieleczona lub źle leczona powoduje liczne powikłania i choroby m.in. nerek, oczu i serca. Cukrzycę wykrywa się podczas badania zwanego próbą obciążeniową glukozy.

Niedoczynność tarczycy

Równoległymi objawami są: uczucie zimna, łamliwe włosy, przyrost masy ciała, zaparcia. Oznacza to, że nasza tarczyca produkuje za mało hormonów, co z kolei prowadzi do zaburzeń metabolicznych. Choroba dotyczy najczęściej kobiet, głównie po 40 roku życia. Stwierdza się ją podczas badań laboratoryjnych.

Mononukleoza

Mononukleoza to choroba wirusowa, wywołana wirusem Epsteina-Barra (EBV). Przenoszona jest przez ślinę, stąd też potocznie bywa nazywana chorobą pocałunków. Najczęściej zakażenie przebiega bezobjawowo lub pojawia się właśnie senność. Bardzo rzadko rozwijają się objawy ostrej mononukleozy – wysoka temperatura, ból gardła oraz powiększenie węzłów chłonnych. Choroba może przybrać formę przewlekłego zespołu mononukleozy, który objawia się jako zespół przewlekłego zmęczenia. Możemy zaobserwować wtedy trudności z koncentracją, zmęczenie czy spadek aktywności. Mononukleozę wykrywa się podczas badań krwi – morfologii i przeciwciał.

