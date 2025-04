Tarczyca to mały gruczoł zlokalizowany w okolicach szyi. Wytwarza dwa hormony: tyroksynę i trójjodotyroninę (T4 i T3), odpowiedzialne, m.in. za. przemianę materii. Niedoczynność tego gruczołu to stan, w którym nie jest on stanie wyprodukować wystarczającej ilości hormonów T4 i T3. Ich niskie stężenie we krwi spowalnia metabolizm, powodując przybieranie na wadze, nadmierne zmęczenie czy nawet depresję. Inne objawy niedoczynności tarczycy to:

apatia i senność;

suchość skóry, łamliwość paznokci, wypadanie włosów;

przybieranie na wadze niemal z dnia na dzień;

częste zaparcia.

Jeśli zaobserwowałaś u siebie takie symptomy, zgłoś się do lekarza i poproś o skierowanie na badanie poziomu hormonów tarczycy we krwi. Przy okazji poproś też o określenie poziomu żelaza i profilu lipidowego (cholesterol całkowity, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy). Niekiedy bowiem niedoczynności tarczycy towarzyszy anemia i podwyższony poziom cholesterolu.

Gdy lekarz potwierdzi diagnozę, dobierze odpowiednie leki, które będziesz przyjmować zapewne już zawsze.

Dieta, która pomaga leczyć niedoczynność!

Oprócz przyjmowania preparatów z hormonami tarczycy, ważnym elementem terapii jest zmiana sposobu odżywiania. Dieta przy niedoczynności tarczycy wymaga przestrzegania kilku zasad. Pamietaj, że twój organizm potrzebuje teraz dużo jodu. To właśnie niedobór tego składnika jest główną przyczyną kłopotów (ten składnik mineralny potrzebny jest bowiem do wytwarzania tyroksyny i trójjodotyroniny). Dlatego trzeba działać dwutorowo: po pierwsze możliwie często jeść produkty bogate w jod, a po drugie unikać tych, które ograniczają jego wchłanianie. Trzymaj się 5 poniższych poniższych zasad, a poziom hormonów tarczycy szybciej wróci do normy. Dzięki takiej diecie przyspieszysz też przemianę materii, zapobiegniesz zaparciom i zmniejszysz obrzęki.

1. Jedz ryby morskie 2–3 razy w tygodniu

Są najbogatszym źródłem jodu, a dodatkowo mają kwasy tłuszczowe omega-3, dzieki czemu wzmacniają włosy, poprawiają stan skóry, mogą łagodzić stany zapalne, a także obniżają poziom cholesterolu we krwi. Jeśli nie lubisz ryb, jedz częściej potrawy zawierające glony lub wodorosty.

2. Unikaj goitrogenów

Substancje te utrudniają przyswajanie jodu. Do produktów bogatych w nie należą: soja, tofu, gorczyca, rzodkiewki, chrzan, gruszki, truskawki, orzeszki ziemne i piniowe. Sporo goitrogenów zawierają także warzywa krzyżowe, ale częściowo tracą je podczas gotowania bez przykrywki. Brukselkę, kapustę, brokuły czy kalafior możesz więc jeść raz w tygodniu (nie łącz ich tylko z produktami bogatymi w jod, bo część szkodliwych związków jednak pozostaje).

3. Używaj tylko soli jodowanej

Nie przesadzaj z nią jednak, bo – jak każda inna – zatrzymuje wodę w organizmie, sprzyjając powstawaniu obrzęków.

4. Wybieraj produkty żytnie zamiast pszennych

Pszenica (i orkisz, który jest jej odmianą) zawiera kolejną substancję niekorzystnie działającą na funkcjonowanie tarczycy– gliadynę. Białe pieczywo, makarony i słodycze zastąp więc żytnimi lub kukurydzianymi.

5. Pij 8–10 szklanek wody dziennie

Dobrze nawodniony organizm łatwiej poradzi sobie z chorobą. Wskazane są woda mineralna o dużej zawartości jodu (np. Ustronianka), soki warzywne oraz herbatki owocowe. Ograniczaj za to picie kawy i herbaty, które powodują usuwanie wody z organizmu, co pogłębia spowolnienie przemiany materii.

Przyspieszamy metabolizm dietą

Przybieranie na wadze osób z niedoczynnością tarczycy to efekt spowolnienia przemiany materii. Możesz przyspieszyć metabolizm jedząc więcej białka, z chudego mięsa, nabiału czy ryb. Potrawy z przygotowywane gotuj lub piecz bez tłuszczu. Unikaj smażenia. Wskazane są także razowe i pełnoziarniste pieczywo oraz warzywa (sałata, pomidory, ogórki). Mają sporo błonnika, który reguluje trawienie, utrudnia przyswajanie cholesterolu i zapobiega zaparciom.

A oto krótka ściągawka dla osób z niedoczynnością tarczycy.

Wybieraj:

ryby morskie

chudy nabiał – twaróg, jogurt naturalny, kefir, maślanka

chleb żytni, razowy, pieczywo chrupkie i pełnoziarniste

mięso drobiowe

zupy warzywne

grube kasze (oprócz jaglanej), makarony razowe

surowe warzywa i owoce

Ograniczaj:

tłusty i półtłusty nabiał, całe jajka

chleb pszenny biały

wieprzowina, wołowina

zupy i sosy na wywarach mięsnych

ziemniaki pure, drobne kasze, rozgotowany ryż i drobne makarony

warzywa kapustne, banany, winogrona, owoce kandyzowane i w syropie

słodycze i dania typu fast-food

