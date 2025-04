Co najbardziej utrudnia Ci odchudzanie? Głód i brak motywacji to podstawowe czynniki Twoich niepowodzeń, jednak tym, co je wywołuje, jest stres. Jeśli się denerwujesz – trudniej Ci utrzymać dietę, szybciej się zniechęcasz, tracąc tym samym energię do działania. Co więcej, długotrwały stres wzmaga wytwarzanie tłuszczu w organizmie.

Grupa naukowców z Uniwersytetu w Stavanger przeprowadziła serię badań, które potwierdziły, że stres w znacznym stopniu utrudnia odchudzanie. Gdy się denerwujesz, w Twoim organizmie znacznie wzrasta poziom hormonów, takich jak adrenalina i kortyzol. Ten drugi, często nazywany jest hormonem stresu, a jego nadmierna ilość we krwi, powoduje otyłość brzuszną i tzw. bawoli kark. Jeśli często masz do czynienia ze stresem, tym trudniej Ci będzie schudnąć.

Zajadanie smutków to krótka droga do otyłości

Typową reakcją na stres jest jedzenie. Nerwy często rekompensujemy sobie tabliczką czekolady, tuszując w ten sposób nieprzyjemną sytuację miłym doznaniem. Niestety, im więcej mamy stresujących sytuacji, tym częściej sięgamy po słodycze i inne tuczące przekąski. W efekcie, takie zachowanie skutkuje kilkoma kilogramami więcej w ciągu miesiąca, a w dłuższej perspektywie czasu – chorobami układu krążenia, zaburzeniami trawienia i otyłością.

Złe samopoczucie podczas odchudzania? Jest na to sposób!

Kiedy odchudzasz się, dostarczasz do organizmu mniejszą ilość kalorii, a co za tym idzie – masz mniej energii. Nie bez przyczyny więc czujesz się osłabiona i senna, a niekiedy nawet rozdrażniona i zdenerwowana. Myśl o głodzie nie pozwala Ci się skupić na pracy, pojawiają się również problemy ze snem. Zamiast wieczornego relaksu – odczuwasz ssanie w żołądku i słyszysz burczenie własnego brzucha. Jak zaradzić temu problemowi, nie sięgając po jedzenie? Najlepszą metodą będzie dostarczenie do organizmu niezbędnych witamin, a także substancji naturalnie poprawiających funkcje układu nerwowego.

Naturalne substancje, które relaksują i poprawiają koncentrację

Herbatka z melisy nie będzie skutecznym remedium na stres podczas odchudzania. Aby efektywnie wyeliminować problem, użyj takich składników, które naprawdę działają. Należą do nich m.in. cytryniec chiński, różeniec górski i Gotu Kola. Możesz przyjmować je w postaci suplementów diety. Rekomendowaną kuracją odchudzającą, która zapewnia doskonały nastrój, jest SlimXL. Jeden z preparatów kuracji, SlimXL Smile, zawiera zarówno cytryniec chiński, różeniec górski, jak i Gotu Kolę – naturalne substancje, pozwalające osiągnąć stan głębokiego relaksu. Bacopa Monnieri, żeń-szeń, Yerba Mate, L-teanina to kolejne składniki preparatu, które oprócz uspokojenia, wspomagają także pracę mózgu. Podczas odchudzania ze SlimXL, nie tylko osiągniesz szczupłą sylwetkę, ale będziesz też odprężona i bardziej kreatywna.

Azjatyckie rośliny – zbawienne dla umysłu

Cytryniec chiński, żeń-szeń, Gotu Kola i Bacopa Monnieri, pochodzące z Azji, pomogą Ci uzyskać wewnętrzną równowagę. Owoce cytryńca zawierają żelazo, miedź, mangan, potas, magnez i inne pierwiastki, wspomagające pracę mózgu. Roślina ta, zaliczana jest do adaptogenów, co oznacza, że ma korzystny wpływ na organizm, podczas silnego stresu i wysiłku fizycznego. Żeń-szeń wykazuje podobne działanie, bowiem dopinguje umysł, poprawiając koncentrację i pamięć. Gotu Kola natomiast, poza dobroczynnym wpływem na funkcje mózgu, opóźnia procesy starzenia, a także leczy bezsenność. Równie cenne oddziaływanie na układ nerwowy, wykazuje Bacopa Monnieri, należąca do ziół stosowanych w Ayurvedzie. Dodatkowo, ma ona silne działanie antystresowe. Wszystkie te składniki, są zawarte w SlimXL Smile. Nowoczesne odchudzanie ze SimXL angażuje nie tylko ciało, ale również mózg. Dzięki temu, kuracja przynosi zadowalające efekty – spalanie tłuszczu, oczyszczanie, doskonały nastrój i brak efektu jo-jo.

Kreatywność to dodatkowa zaleta

Kompleksowa kuracja wspomagająca odchudzanie SlimXL, składa się z trzech preparatów: Drink, Go oraz Smile. Ten ostatni, ma za zadanie zapewnić Ci nie tylko dobre samopoczucie, ale także zwiększyć Twoją kreatywność. Różeniec górski, zawarty w preparacie, wzmacnia odporność organizmu, chroniąc przed stresem i stymulując pamięć oraz funkcje poznawcze. L-teanina, która także koi nerwy, wzmaga czujność i bystrość umysłu. Oznacza to, że będziesz jednocześnie odprężona i pełna energii do działania. Pobudzająco działa również Yerba Mate, dzięki której nie tylko staniesz się bardziej kreatywna, ale też obniżysz poziom złego cholesterolu i wzmocnisz układ immunologiczny. Oprócz tych kilku naturalnych substancji, SlimXL Smile, zawiera także kompleks witamin z grupy B, by jeszcze skuteczniej poprawić Ci nastrój i uczynić odchudzanie łatwiejszym.

