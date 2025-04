Nadczynność tarczycy to choroba, w której hormon tarczycy (zwany tyroksyną) wytwarzany jest w zbyt dużych ilościach. Najczęściej przyczyną nadczynności jest choroba autoimmunologiczna. Organizm otrzymuje ją „w spadku” wraz z genami bądź wtedy, gdy jego odporność na tego typu procesy jest osłabiona.

Wysoki wynik tyroksyny powoduje podkręcenie metabolizmu, co w rezultacie wpływa na szybki spadek masy ciała.

Inne objawy nadczynności tarczycy to:

Jednak nie tylko wysoki poziom tyroksyny jest przyczyną nadczynności. Choroba pojawia się również u osób z chorobą Plummera, chorobą Gravesa-Basedowa czy u pacjentów zmagających się z gruczolakiem toksycznym.

Do głównych przyczyn chorób tarczycy należą zaburzenia immunologiczne, niedobór jodu oraz predyspozycje genetyczne. Hormony wydzielane przez tarczycę – T3 i T4 to organiczne związki chemiczne zawierające jod, które odpowiadają za wiele funkcji naszego organizmu – zależy od nich stan skóry, włosów i paznokci, prawidłowe działanie układu krążenia i centralnego układu nerwowego, ale także wspomniane tycie czy chudnięcie

Od razu po zdiagnozowaniu nadczynności tarczycy, pacjentowi dobierane są leki, a dietetyk zajmuje się rozpisaniem diety. To bardzo ważny element leczenia, ponieważ choroby tarczycy ściśle powiązane są z wahaniami wagi i przemianą materii.

W nadczynności tarczycy metabolizm przyspiesza, a osoba szybko traci na wadze. Skutkiem ubocznym może być niedobór witamin, składników mineralnych i (co najważniejsze!) mięśni. Właśnie dlatego specjaliści proponują pacjentom dietę wysokobiałkową.

Jeśli chodzi o nadczynność tarczycy to jest ona chorobą dynamiczną, polegającą na wydzielaniu zwiększonej ilości hormonów (znacznie większej niż potrzebuje nasz organizm). Dlatego do jej objawów zazwyczaj należy chudnięcie, a nie tycie jak w przypadku niedoczynności tarczycy. Chudniemy mimo wzmożonego apetytu - związane jest to z przyspieszonym metabolizmem, ponadto występuje wzmożona pobudliwość nerwowa, kołatanie serca, drżenie dłoni czy ogólne osłabienie organizmu

- dodaje lek. med. Joanna Ciołek, endokrynolog.