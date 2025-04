Spis treści:

Terminem wole tarczycy ogólnie określa się każde powiększenie tarczycy. Do najczęstszych powodów powstania wola należą choroby autoimmunologiczne (choroba Gravesa-Basedowa lub Hashimoto), guzki tarczycy oraz niedobór jodu w diecie.

Prawidłowa tarczyca osoby dorosłej mierzy 4-4,8 cm i 1-1,8 cm w kierunku poprzecznym. Jej objętość wynosi 7-10 ml. Tarczyca naturalnie powiększa się wraz z wiekiem i rozwojem organizmu. Spożycie jodu powoduje zmniejszenie rozmiaru tarczycy.

Wole jest widoczne jako obrzęk z przodu szyi umiejscowiony pod krtanią. Często wykrywany jest podczas rutynowego badania fizykalnego przez lekarza. Może być także rozpoznany w trakcie badania obrazowego.

Wolom tarczycy może towarzyszyć zarówno prawidłowe, zbyt niskie lub wysokie stężenie hormonów tarczycy.

Wole tarczycy można podzielić ze względu na czynność hormonalną na:

Można podzielić je również ze względu na budowę na:

Wole tarczycy obojętne (nietoksyczne) to stan, gdy pomimo wyczuwalnego powiększenia tarczycy, czynność hormonalna gruczołu jest prawidłowa a poziom hormonów (T3, T4, TSH) nie odbiega od normy. Wole obojętne pojawia się najczęściej w wieku dorastania u dziewcząt, a główną przyczyną jest niedobór jodu, a także predyspozycje rodzinne.

Wole tarczycy nadczynne (toksyczne) to stan gdy, oprócz powiększenia gruczołu, występuje nadmiar stężenia tyroksyny (T4) i trijodotyroniny (T3) w organizmie. Wole nadczynne może wystąpić w chorobie Gravesa-Basedowa (główna przyczyna nadczynności tarczycy).

Wole tarczycy niedoczynne to stan gdy, oprócz powiększenia gruczołu, występuje niedobór stężenia tyroksyny (T4) i trijodotyroniny (T3) w organizmie.

To wole zbudowane z tkanki miąższowej, ma charakter równomierny i rozlany. Najczęściej rozwija się wskutek niedoboru jodu lub chorób autoimmunologicznych.

Wole guzkowe występuje, kiedy wyczuwalne i zauważalne w badaniu obrazowym są guzki tarczycy. Wole guzkowe może rozwinąć się z wola prostego.

W przypadku wola miąższowo-guzkowego występują zarówno guzki, jak i zwiększona tkanka miąższowa.

Najczęstszą przyczyną powstania woli na świecie jest niedobór jodu. Przy braku tego pierwiastka w organizmie tarczyca zaczyna się powiększać, ponieważ uruchamia mechanizm służący pozyskaniu nawet najmniejszej ilości jodu. Mówi się o tzw. wolu endemicznym, co oznacza większą częstotliwość występowania woli w danym regionie zależnie od niedoborów pierwiastka.

Należy dodać, że w Polsce od 1997 roku istnieje obowiązek jodowania soli kuchennej, co pozwoliło zmniejszyć odsetek występowania wola z 15-53% (w zależności od regionu kraju) do mniej niż 10%. Obniżona ilość jodu w Polsce cechuje przede wszystkim obszary górskie i Dolny Śląsk.

Również niedobór innych składników, jak selen, żelazo i cynk, mogą sprzyjać powstawaniu wola. Warto dbać o ich odpowiednią podaż w diecie.

Pozostałe przyczyny rozwoju wola tarczycy to:

Niektóre stany zwiększają ryzyko powstania wola, należą do nich:

Objawy towarzyszące wolom tarczycy często wynikają z ucisku na okoliczne tkanki, dlatego oprócz widocznego powiększenia z przodu szyi (zazwyczaj bezbolesnego), pacjent może odczuwać:

Objawy wola tarczycy mogą również obejmować dolegliwości wynikające z niedoczynności lub nadczynność tarczycy.

Powiększony gruczoł tarczycy wygląda jak obrzęk z przodu szyi, zaraz pod krtanią. Wielkość wola może być różna, dlatego nie zawsze jest widoczny od razu.

Wole tarczycy często jest wykrywany podczas rutynowego badania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie oglądania i dotykania szyi, a także rozmowy z pacjentem.

W przypadku podejrzenia wystąpienia wola tarczycy, konieczne są dokładniejsze badania:

Leczenie wola tarczycy zależy od rodzaju zmiany oraz przyczyny. W niektórych przypadkach leczenie nie jest wymagane i wystarczą regularne kontrole. Część pacjentów (z niedoczynnością tarczycy) musi przyjmować syntetyczny hormon w postaci lewotyroksyny. W niektórych przypadkach podaje się jod (głównie u dzieci bez guzów tarczycy) albo kombinację jodu i lewotyroksyny. Wole nadczynne wymagają często zastosowania tyreostatyków, czyli leków hamujących produkcję tyroksyny.

Leczenie chirurgiczne wola jest zalecane, jeśli powoduje ono trudności w przełykaniu, oddychaniu lub krążeniu krwi, rozpoznano nowotwór, nie ma efektów po leczeniu farmakologicznym albo obrzęk jest bardzo widoczny. Operację powinno poprzedzić unormowanie czynności tarczycy, skutkujące prawidłowym poziomem hormonów, czyli eutyreozą.

Warto dodać, że zastosowanie leków na wczesnym etapie choroby może prowadzić do całkowitego wycofania się wola, dzięki czemu można uniknąć interwencji chirurgicznej. Dlatego do lekarza najlepiej udać się od razu po zaobserwowaniu niepokojących objawów.

Aby zapobiegać powstaniu wola tarczycy, należy unikać:

Zalecane są natomiast: