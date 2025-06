Zarówno czereśnie, jak i wiśnie są zdrowe i warto je włączyć do swojego jadłospisu. Jednak różnią się od siebie składem i wartością energetyczną, dlatego jedne z nich są bardziej polecane, gdy zależy nam na redukcji wagi i lepszym trawieniu.

Czereśnie a wiśnie – kalorie

Czereśnie są słodsze niż wiśnie i charakteryzują się wyższą wartością energetyczną: ok. 60 kcal na 100 g. Wiśnie cechują się niższą kalorycznością: ok. 45-50 kcal na 100 g. Chociaż różnica jest niewielka, to jednak przy spożywaniu większej ilości owoców dysproporcja staje się już bardziej znacząca.

Czereśnie i wiśnie a cukrzyca

Czereśnie mają nieco więcej naturalnych cukrów, co oznacza, że mogą bardziej podnosić poziom glukozy po posiłku. Jednak oba rodzaje tych sezonowych owoców mają niski indeks glikemiczny, dlatego czereśnie w diecie cukrzyka są polecane, podobnie jak wiśnie (chociaż te drugie bardziej).

Czereśnie a wiśnie – wpływ na trawienie

Czereśnie i wiśnie są owocami bogatymi w błonnik i mają korzystny wpływ na układ trawienny. Przy czym dzięki wysokiej zawartości naturalnych kwasów organicznych jedzenie wiśni lepiej działa na trawienie. Owoce pobudzają wydzielanie soków trawiennych i mają silniejsze działanie przeciwzapalne, co działa ochronnie na błonę śluzową jelit. Czereśnie mają z kolei więcej cukrów prostych, dlatego częściej wywołują wzdęcia i dyskomfort w brzuchu.

Czereśnie czy wiśnie – które bardziej polecane na odchudzanie?

Wiele wskazuje na to, że wiśnie bardziej niż czereśnie są polecane w diecie na odchudzanie. Wiśnie mają wysoką zawartość błonnika pokarmowego, a także niską zawartość cukru i kalorii, co może pomóc w utracie masy ciała, zmniejszeniu obwodu talii i tkanki tłuszczowej. Wiśnie pomagają dłużej utrzymać uczucie sytości. Mają też silniejsze działanie antyoksydacyjne niż czereśnie, co również może wpływać na większą skuteczność w kontroli wagi.

