Ból brzucha po lewej stronie – co oznacza i kiedy powinien niepokoić?

O przyczyny i postępowanie w bólu brzucha po lewej stronie zapytałyśmy dwie specjalistki: dr hab. n. med. Barbarę Joannę Bałan, internistę w Centrum Medycznym Damiana, oraz Klaudię Wiśniewską, dietetyk i ekspert kampanii „interAKTYWNIE po zdrowie”.

Co może oznaczać ból brzucha po lewej stronie?

dr Barbara Joanna Bałan: Najczęściej w górnej części brzucha po lewej stronie dolegliwości mogą być związane ze śledzioną i żołądkiem. Bóle po lewej stronie w środkowej części brzucha (w boku), bądź promieniujące do dołu, schodzące do pachwiny, mogą być związane z układem moczowym (nerką, moczowodem, pęcherzem moczowym).

Na całej lewej stronie brzucha możemy także odczuwać dolegliwości związane z jelitami, np. jeśli mamy tendencję do zaparć, to pokarm, który zalega, przy dodatkowo zwolnionej perystaltyce jelita, również może powodować rozciąganie ściany tego narządu i dolegliwości bólowe o charakterze kolki. Ze strony jelit podobne dolegliwości mogą wynikać ze wzdęć, czyli nagromadzenia gazów (np. gdy spożywamy dużą ilość napojów gazowanych lub produktów łatwo fermentujących).

Czy zdarza się, że ból promieniuje do lewej strony brzucha i wydaje nam się, że to właśnie tam jest zlokalizowany, a w rzeczywistości boli coś innego?

B.J.B.: Tak. Mogą to być np. dolegliwości bólowe ze strony układu moczowego. Najprostszą przyczyną bywa infekcja dróg moczowych i kamica moczowa, a w rezultacie przemieszczanie się złogu z nerki przez moczowód do pęcherza moczowego. Powoduje to kolkę nerkową, która jest odczuwana jako dolegliwość bólowa po lewej stronie brzucha.

Bóle z lewej strony brzucha mogą dotyczyć też śledziony i często są spowodowane kolką śledzionową. To dolegliwość, która najczęściej dotyczy młodych osób lub dzieci, a ból odczuwany jest po intensywnym wysiłku fizycznym. Jest to związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tlen, co powoduje obkurczenie śledziony i „wypchnięcie” do układu krwionośnego dodatkowej porcji krwi, niezbędnej w trakcie wykonywania wysiłku. To obkurczenie jest odczuwane jako kolka śledzionowa, ale dolegliwości ustępują samoistnie po odpoczynku.

Czy wspomniane zaparcia lub wzdęcia wywołujące ból brzucha po lewej stronie to powód do niepokoju?

Klaudia Wiśniewska: Bóle brzucha mogą z nich właśnie wynikać. Dolegliwości te stanowią coraz częściej występujący problem wśród pacjentów zgłaszających się do gabinetów lekarskich i poradni dietetycznych. U podłoża zaparć czy wzdęć, mogą leżeć nie tylko występujące choroby lub przyjmowane leki, ale również liczne błędy dietetyczne popełniane na co dzień przez pacjentów. Dlatego też leczenie powinno być oparte przede wszystkim na zmianie stylu życia i zmianie nawyków żywieniowych.

Występowanie zaparć i wzdęć, prowadzących do pojawienia się bólu brzucha o różnym nasileniu, to dość częsty problem w polskim społeczeństwie. Zaparcia i wzdęcia częściej występują u osób starszych i dwukrotnie częściej dotyczą kobiet niż mężczyzn.

Przyczyn powstawania jest wiele – towarzyszą chorobom nowotworowym, chorobom psychicznym, pojawiają się w niedoczynności tarczycy, przysadki, w chorobach neurodegeneracyjnych (np. chorobie Parkinsona) oraz cukrzycy. Mogą również towarzyszyć ciąży oraz występować, gdy przyjmujemy niektóre leki (np. leki zobojętniające kwas solny czy żelazo).

Jedną z powszechnych przyczyn zaparć i wzdęć prowadzących do bólu brzucha, jest również nieprawidłowa dieta zawierająca niewielką ilość błonnika pokarmowego i nieodpowiednią ilość płynów oraz mała aktywność fizyczna.

Odpowiednia dieta będzie zatem bardzo ważnym elementem w leczeniu zaparć i unikaniu wzdęć. Powinna z reguły zawierać większą ilość błonnika pokarmowego oraz większą ilość płynów. Jednocześnie należy unikać produktów wysokoprzetworzonych, które mogą sprzyjać zaparciom oraz potraw ciężkostrawnych – smażonych, tłustych, które są częstą przyczyną wzdęć.

Co robić, gdy ból brzucha po lewej stronie pojawia się w ciąży? Na co może wskazywać i czy zagraża płodowi?

B.J.B.: Każdy problem u kobiety ciężarnej z błahego może stać się poważnym, dlatego nie można go bagatelizować, np. bóle pochodzenia naczyniowego są bardzo groźne. Kolka jelitowa, zaparcie czy zatrzymanie perystaltyki jelit mogą stanowić poważne zagrożenie.

Czasem bóle u kobiet w ciąży mogą też wynikać z powiększającej się macicy, w której rośnie dziecko. Może ona uciskać na narządy i w ten sposób powodować dolegliwości. Dlatego w zaawansowanej ciąży bardzo ważne jest częste zmienianie pozycji w czasie dłuższego leżenia. Ale przede wszystkim przyszła mama powinna być pod kontrolą lekarza.

Do jakiego lekarza udać się, gdy brzuch boli z lewej strony? Kiedy wizyta u specjalisty jest konieczna, a kiedy możemy z niej zrezygnować?

B.J.B.: Jeżeli ból po lewej stronie brzucha jest krótkotrwały i ustępuje samoistnie, a nasilenie bólu nie jest zbyt intensywne, to zazwyczaj może obejść się bez wizyty u specjalisty. Natomiast w przypadku osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych, u których dolegliwości utrzymują się powyżej 24 godzin, należy zasięgnąć opinii lekarza – internisty lub chirurga. Także jeśli dolegliwości nawracają lub zmienia się ich nasilenie, trzeba skorzystać z konsultacji.

