Bakterie z rodzaju Salmonella to Gram-ujemne pałeczki należące do rodziny enterobakterii. Wywołują u ludzi salmonellozy, czyli choroby występujące na ogół w postaci zatrucia pokarmowego (ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego). To najczęstszy rodzaj bakteryjnych zatruć pokarmowych. Dominujące w Polsce odmiany to: S. typhimurium, S. enterica, S. agona i S. anatum.

Głównymi źródłami zakażenia pałeczką Salmonella są zanieczyszczone (najczęściej odchodami zainfekowanych zwierząt) produkty białkowe: jaja, mięso, mleko, a także wyroby garmażeryjne (sałatki, przekąski z mięsa, jaj, które muszą być spożyte w ciągu 12 godzin). Częstym powodem zatruć salmonellą są również lody. Nie należy jeść lodów roztopionych, ponownie zamrażanych, gdyż mogą zawierać namnożone bakterie i wywołać silne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Namnażające się bakterie w jelitach wytwarzają enterotoksyny o działaniu miejscowym, a także ogólnym na organizm, w rezultacie pojawiają się dolegliwości.

Objawy zatrucia bakteriami Salmonella pojawiają się zwykle w ciągu 12-24 godzin od spożycia zakażonego pokarmu. Są one zbliżone zarówno u dzieci (a nawet niemowląt), jak i u dorosłych. Zazwyczaj są to:

Salmonella nie wywołuje żadnych objawów skórnych (wysypki, krost).

Najczęstszą postacią zatrucia jest salmonelloza żołądkowo-jelitowa, ale mogą też wystąpić cięższe formy choroby, takie jak postać cholerowata, septyczna czy durowata.

Salmonellozy pozajelitowe mogą przybierać formę zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia dróg żółciowych, zapalenia wsierdzia lub zapalenia kości. Na tego rodzaju choroby narażone są zwłaszcza małe dzieci, osoby w podeszłym wieku i z niedoborami odporności. Przyczyną jest pokonanie przez bakterie bariery jelitowej i przedostanie się ich do krwi, a następnie do różnych narządów.

Postać cholerowata zakażenia bakteriami z rodzaju Salmonella jest cięższa i charakteryzuje się dołączeniem objawów odwodnienia. Oprócz typowych symptomów występują:

Postać durowa lub septyczna to ciężki uogólniony przebieg zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella. Objawy mogą rozwinąć się nawet po 2-3 tygodniach od kontaktu z patogenem. Są to:

Przy postaci septycznej zakażenia Salmonellą chory może nie odczuwać objawów jelitowych. Przy postaci durowej nie występuje charakterystyczna dla duru brzusznego wysypka.

Zakażenie pałeczkami Salmonella zazwyczaj przybiera postać ostrego zapalenia żołądka i jelit, charakteryzującego się ostrą biegunką. Przebieg choroby wygląda następująco:

U mniej niż 1% osób może utrzymywać się przez około rok przewlekłe nosicielstwo. Bakterie pozostają w układzie pokarmowym i mogą być źródłem zarażania innych osób.

Objawy zatrucia bakteriami Salmonella utrzymują się zazwyczaj od 2 do 7 dni. Niektóre osoby stają się bezobjawowymi nosicielami Salmonelli - jest to bardziej prawdopodobne, gdy był przyjmowany antybiotyk (który nie jest zalecany przy tej infekcji). Warto pamiętać, że salmonella jest chorobą zaraźliwą i może być przenoszona między ludźmi. Usuwanie wraz z kałem bakterii z organizmu trwa od kilku dni do nawet kilku miesięcy po chorobie.

Objawy zatrucia pałeczkami Salmonella mogą przypominać inne choroby, w tym zatrucia bakteryjne, takie jak czerwonka bakteryjna, zatrucie gronkowcem, cholera, zatrucie E. coli, Listeria monocytogenes czy Clostridium perfringens. Podobne symptomy mogą też pojawiać się przy zatruciu grzybami lub innymi toksynami. Należy także rozważyć zapalenie wyrostka robaczkowego, a nawet ciążę pozamaciczną, których objawy mogą być zbliżone. Stąd tak ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów zatrucia.

Leczenie zatrucia salmonellą polega przede wszystkim na łagodzeniu objawów oraz uzupełnianiu płynów, a także na diecie, najpierw ścisłej (lekkostrawne posiłki, wprowadzane stopniowo), a następnie etapowo rozszerzanej.

Zazwyczaj objawy salmonelli trwają 2-7 dni i są łagodne. Możemy zażywać węgiel medyczny, nawadniając organizm i sięgając po probiotyki, które odbudowują mikroflorę jelit.

W niektórych przypadkach objawy zatrucia bakteriami Salmonella są bardzo nasilone, dochodzi do odwodnienia i może być konieczna hospitalizacja. Wówczas leczenie polega na:

W łagodnym i bezobjawowym przebiegu salmonellozy antybiotykoterapia jest niewskazana, może bowiem przedłużać tzw. nosicielstwo bakterii, czyli jej obecność w przewodzie pokarmowym.

Można zmniejszyć ryzyko zakażenia pałeczkami Salmonella. Profilaktyka polega na prostych działaniach sanitarno-higienicznych. Aby zapobiec zatruciu należy trzymać się kilku zasad: