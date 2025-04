Co jest najczęstszą przyczyną zaparcia u dorosłych?

Etiologia zaparć jest niezwykle różnorodna. Jedną z najczęstszych przyczyn jest nieodpowiedni styl życia, z nieprawidłową, ubogoresztkowa dietą na czele. Jednak zaparcia mogą być ważnym objawem wielu chorób, dlatego nie należy ich lekceważyć.

Choroba nowotworowa przyczyną zaparć.

U osób powyżej 50 roku z zaparciami lub kiedy towarzyszą im tak zwane objawy alarmujące konieczne jest wykonanie badania kolonoskopowego w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego. Nowotwór ten jest obecnie jednym z najczęstszych nowotworów w krajach rozwiniętych, a w Polsce zbyt często rozpoznawany jest w zaawansowanym stadium. Do objawów alarmujących oprócz zaparć zaliczamy utratę masy ciała, osłabienie, świeżą krew w kale lub czarny stolec. Dodatkowo mogą dołączać się bóle brzucha bądź zaparcia występują naprzemiennie z biegunkami.

Do powstawania zaparć w przebiegu choroby nowotworowej jelita grubego dochodzi na skutek zwężenia światła jelita i zalegania mas kałowych przed miejscem zwężenia. Taki sam mechanizm prowadzi do zaparć w innych chorobach prowadzących do zwężenia jelita czy odbytu. Zaliczamy tu choroby zapalne takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna, zrosty pooperacyjne , czy sytuacje kiedy dochodzi do ucisku z zewnątrz na przykład na skutek dużych guzów jajnika czy macicy.

Ból towarzyszący wypróżnianiu źródłem obstrukcji.

Inny możliwy mechanizm powstawania zaparć ma miejsce kiedy celowo dochodzi do powstrzymywania się od defekacji. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy czynność ta jest nieprzyjemna i bolesna. Najczęściej ma to miejsce u osób cierpiących z powodu guzków krwawniczych zwanych hemoroidami, u chorych ze szczeliną lub uchyłkiem odbytu czy z wypadaniem odbytnicy lub narządów rodnych u kobiet.

Inne możliwe przyczyny powstawania zaparć to neuropatia autonomiczna, czyli uszkodzenie nerwów, na przykład w przebiegu cukrzycy, choroby gruczołów- w tym niedoczynność tarczycy lub przysadki. Nie należy zapominać, że pod pozorem zaparć może przebiegać depresja, jadłowstręt psychiczny, czyli anoreksja czy choroby układy nerwowego.

Jeśli zaparcia są długotrwałe, nie ustępują pod wpływem odpowiedniej diety, towarzyszą im jakiekolwiek niepokojące nas objawy, bądź w naszej rodzinie występowały się nowotwory przewodu pokarmowego należy koniecznie zgłosić się do lekarza.