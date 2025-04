Zgaga (z łac. pyrosis) – objaw chorobowy w postaci bolesnego pieczenia, zlokalizowany za mostkiem w tzw. dołku sercowym, opisywany zwykle jako palenie. Ból towarzyszący zgadze może promieniować w różne strony, np. do gardła, barku, pleców czy szczęki. Zgaga może przytrafić się każdemu po obfitym posiłku, leżeniu po jedzeniu czy po pikantnej potrawie, ale może też występować regularnie i wymagać diagnostyki i leczenia. Sprzyjają jej palenie papierosów i picie alkoholu. Zgaga jest częstym objawem choroby refluksowej przełyku.

Reklama

Spis treści:

Jeśli zgaga pojawia się od czasu do czasu, nie jest raczej przejawem poważnej choroby. W takich sytuacjach ulgę przynoszą leki dostępne bez recepty, które zobojętniają kwas solny i osłaniają błonę śluzową (związki wapnia, magnezu, glinu, kwas alginowy). Takie środki dodatkowo zmniejszają ilość gazów w żołądku, więc niwelują uczucie przepełnienia. Leki na zgagę nie powinny być nadużywane. Powinno się je stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Jeżeli zgaga występuje regularnie, pieczenie i ból w przełyku lub za mostkiem pojawiają się często, to może świadczyć o chorobie refluksowej przełyku. Wówczas oprócz leków wyżej wymienionych - zobojętniających kwas solny, lekarz przepisuje leki hamujące wydzielanie kwasu solnego (inhibitory pompy protonowej, w skrócie IPP)

Domowe sposoby na zgagę



Zanim sięgniemy po leki, powinniśmy przede wszystkim zmienić nawyki, które sprzyjają zgadze. Należy:

Unikać picia napojów zawierających kofeinę (kawa, herbata, napoje typu cola) - mogą podrażniać śluzówkę przełyku i rozluźniać dolny zwieracz przełyku, podobnie jak napoje gazowane (dwutlenek węgla może działać na dolny zwieracz przełyku tak samo jak zbyt obfity posiłek).

(kawa, herbata, napoje typu cola) - mogą podrażniać śluzówkę przełyku i rozluźniać dolny zwieracz przełyku, podobnie jak napoje gazowane (dwutlenek węgla może działać na dolny zwieracz przełyku tak samo jak zbyt obfity posiłek). Unikać sytuacji, w których zgaga nasila się – po jedzeniu niewskazane jest leżenie ani długie schylanie. Lepiej zrezygnować z ciasnych ubrań i pasków. Po jedzeniu warto pójść na spacer.

– po jedzeniu niewskazane jest leżenie ani długie schylanie. Lepiej zrezygnować z ciasnych ubrań i pasków. Po jedzeniu warto pójść na spacer. Jeść często, ale małe porcje , najlepiej 5-6 niewielkich posiłków.

, najlepiej 5-6 niewielkich posiłków. Pić dużo wody (niegazowanej i niskosodowej), ale nie bezpośrednio po posiłku, powinniśmy odczekać przynajmniej kwadrans. Oprócz wody mogą być też herbatki ziołowe, szczególnie pomocne są rumianek, melisa, mięta.

(niegazowanej i niskosodowej), ale nie bezpośrednio po posiłku, powinniśmy odczekać przynajmniej kwadrans. Oprócz wody mogą być też herbatki ziołowe, szczególnie pomocne są rumianek, melisa, mięta. Jadać dania lekkostrawne (gotowane na parze, pieczone, a nie smażone). Dania o dużej zawartości tłuszczu powodują opóźnienie opróżniania żołądka, co nasila dolegliwości związane ze zgagą.

(gotowane na parze, pieczone, a nie smażone). Dania o dużej zawartości tłuszczu powodują opóźnienie opróżniania żołądka, co nasila dolegliwości związane ze zgagą. Zrezygnować z jedzenia wysoko przetworzonych gotowych dań (zupek w proszku, dań instant).

(zupek w proszku, dań instant). Unikać posiłków bardzo zimnych i bardzo gorących .

. Zjadać ostatni posiłek nie później niż 2 godziny przed snem.

Do złagodzenia zgagi warto wypróbować niektóre zioła, np. melisę, imbir, lukrecję czy rumianek. Napar z melisy działa przede wszystkim uspokajająco. Stres i napięcie sprzyjają wytwarzaniu kwaśnego soku żołądkowego, a co za tym idzie, zwiększają ryzyko zgagi. Na zgagę melisę należy pić regularnie (2 razy dziennie). Polecany jest także napar z imbiru. Zawarte w tej roślinie składniki wspomagają trawienie i zmniejszają skurcze. Herbata z lukrecji, nagietka lub rumianek także zwalczają zgagę. Jeśli się przejedliśmy, to warto sięgnąć po miętę lub ziele dziurawca, które odciążą żołądek, przyspieszając proces trawienia.

Z produktów ogólnodostępnych na problem pieczenia za mostkiem można wypróbować sodę oczyszczoną z wodą. Soda neutralizuje kwas solny w żołądku i łagodzi wzdęcia (działa wiatropędnie). Wystarczy wymieszać płaską łyżeczkę sody w szklance wody i wypić. Sody nie powinny stosować osoby na diecie niskosodowej.

Inny skuteczny naturalny lek na zgagę to migdały. Migdały neutralizują nadmiar kwasu w żołądku. Gdy pojawi się zgaga, można również sięgnąć po siemię lniane - należy łyżkę mielonego siemienia zalać gorącą wodą i pozostawić pod przykryciem na 15 minut, a następnie wypić gęsty kleik małymi łykami.

Zgaga, pieczenie, zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku to powszechne objawy występujące w czasie ciąży. Szacuje się, że na zgagę z I trymestrze ciąży cierpi 22% kobiet, a w III trymestrze ponad 70% ciężarnych.

Zgaga na początku ciąży to skutek działania progesteronu, rozluźniającego mięśnie przewodu pokarmowego. W konsekwencji kwasy żołądkowe z enzymami trawiennymi (pepsyną), cofają się z żołądka do przełyku, wywołując dolegliwości. W kolejnych miesiącach ciąży zgaga pojawia się na skutek zwiększonego ucisku macicy na żołądek – powoduje wypychanie z niego treści pokarmowej do przełyku.

W przypadku wystąpienia zgagi w ciąży najbezpieczniejsze będą domowe sposoby na zgagę, np.:

zjedzenie garści migdałów (mają odczyn zasadowy i zobojętniają kwas solny),

wypicie szklanki ciepłego mleka (o zawartości tłuszczu 1,5%),

wypicie kleiku z siemienia lnianego (łyżeczkę siemienia lnianego należy zalać 1/2 szklanki wrzątku, ostudzić i wypić).

Symptomy zgagi są dość łatwe do rozpoznania, jednak czasem mogą być mylące i sugerować np. problemy z sercem. Objawami zgagi są:

odczuwanie pieczenia, gorzkiego smaku lub piekącego bólu za mostkiem i/lub w przełyku,

ból w nadbrzuszu,

promieniowanie bólu, np. do szyi, barku, pleców, żuchwy,

cofanie się kwaśnej treści z żołądka.

Gdy pieczenie za mostkiem lub w przełyku dokucza regularnie i często, konieczne jest wykonanie badań diagnostycznych, przede wszystkim gastroskopii. Dzięki niej lekarz może obejrzeć śluzówkę żołądka i dwunastnicy, może też od razu pobrać wycinki do badania. Badanie wycinka może również potwierdzić obecność bakterii Helicobacter pylori, bakterii odpowiedzialnej za wrzody żołądka.

Zgaga jest głównym objawem choroby refluksowej przełyku. Ale jej możliwych przyczyn jest więcej. Należą do nich:

Zgaga powstaje wtedy, gdy mięśnie dolnego zwieracza przełyku oddzielające przełyk od żołądka są rozluźnione i zwiotczałe, pozwalając pokarmowi i sokom żołądkowym cofać się z żołądka do przełyku.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 31.05.2017

Reklama

Więcej artykułów na temat problemów trawiennych:

Biegunka (rozwolnienie) - najczęstsze przyczyny i leczenie

Trawienie - ile trwa i jak przebiega proces trawienia krok po kroku?

Brzuch jak balon, czyli jak sobie radzić ze wzdęciami?

Zaparcia – przyczyny i leczenie

Domowe sposoby na lepsze trawienie