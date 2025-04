Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego jest jedną z najczęstszych przyczyn bólu brzucha i najczęstszą chorobą wymagającą operacji. Do zapalenia dochodzi zazwyczaj w wyniku zatkania światła wyrostka kamieniem kałowym. Objawami zapalenia wyrostka robaczkowego są silny ból brzucha, nudności i wymioty, brak apetytu i przyspieszone tętno, czasami może pojawić się biegunka.

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego rozpoznamy przede wszystkim po bólu brzucha w okolicy pępka. Ból ma charakter rozlany, ale z czasem przemieszcza się w okolicę prawego podbrzusza i zmienia się w punktowy. Nasila się pod wpływem kaszlu i poruszania się.

Dolegliwościom bólowym towarzyszą:

Co charakterystyczne dla zapalenia wyrostka robaczkowego, ból w większości przypadków w początkowym okresie pojawia się w okolicy pępka, następnie przemieszcza się w prawy dół biodrowy. Występuje tkliwość i ból po prawej stornie brzucha (w tzw. punkcie McBurneya) zarówno przy ucisku, opukiwaniu, jak i zwalnianiu ucisku (objaw Blumberga). O chorobie świadczy także objaw Rovsinga - po ucisku brzuchu w lewym dolnym kwadrancie brzucha pojawia się ból w prawym dolnym kwadrancie.

Zdarza się, że objawy zapalenia wyrostka robaczkowego są nietypowe, co wiąże się z nietypową lokalizacją samego wyrostka. Może na przykład powodować wzdęcia, uczucie niestrawności, osłabienie czy uczucie parcia na mocz lub stolec (więcej: Nietypowe objawy zapalenia wyrostka).

Nietypowe objawy zapalenia wyrostka robaczkowego dotyczą najczęściej kobiet ciężarnych oraz osób starszych.

Zapalenie wyrostka robaczkowego - pierwsze objawy

Aby się upewnić, że problem jest poważny, uciśnij brzuch w tzw. punkcie McBurneya, czyli po prawej stronie mniej więcej w połowie drogi między górną częścią biodra a pępkiem. Jeśli jest twardy, występuje silny ból przy ucisku i zwalnianiu ucisku, należy jechać do szpitala. Tym bardziej jeśli pojawiają się nudności, wymioty, niechęć do jedzenia.

Wyrostek robaczkowy (łac. appendix vermiformis) to cienkie uwypuklenie jelita ślepego o długości około 8-10 cm. To, jaką pełni rolę w ludzkim organizmie, nie jest do końca jasne – przyjmuje się, że wyrostek jest narządem szczątkowym i być może w przeszłości pełnił rolę elementu układu immunologicznego.

Zapalenie wyrostka robaczkowego może pojawić się w każdym wieku, jednak najczęściej dochodzi do niego u osób po 20. lub 30. roku życia, nieco częściej u mężczyzn niż u kobiet. Nie wiadomo, dlaczego dochodzi do zapalenia – naukowcy przypuszczają, że w większości przypadków jest to spowodowane niedrożnością jego światła, jednak nie w każdym przypadku tak właśnie się dzieje. (Zobacz, do czego potrzebny jest wyrostek robaczkowy według naukowców)

Wyrostek robaczkowy znajduje się w dole prawej strony jamy brzusznej. Ból pojawia się więc zazwyczaj – po tym, jak początkowo odczuwalny jest w okolicy pępka – po prawej stronie podbrzusza.

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej – jeśli więc podejrzewamy je u siebie lub kogoś bliskiego, powinniśmy udać się pilnie do lekarza, na przykład na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy). Przed wizytą nie zaleca się brać żadnych leków ani jeść – jeśli konieczna okaże się operacja, pacjent powinien być na czczo.

Leczenie polega zazwyczaj na operacyjnym usunięciu wyrostka (Zobacz: Kiedy usuwa się wyrostek robaczkowy) techniką laparoskopową lub przez otwarcie powłok brzusznych. W zależności od nasilenia objawów stosuje się też antybiotykoterapię, która ma zapobiegać ewentualnemu ropieniu i sepsie. W niektórych przypadkach nie przeprowadza się operacji. Wtedy stosuje się tylko leczenie zachowawcze: antybiotyki i leki przeciwbólowe.

