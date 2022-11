Nagły skok ciśnienia - objawy i pierwsza pomoc

fot. Adobe Stock, zinkevych

Ciśnienie tętnicze to siła, z jaką krew napiera na ścianki tętnic. Prawidłowe ciśnienie krwi u zdrowego człowieka wynosi: 120-129/80-84 mm Hg. Jeżeli co najmniej dwa zrobione w odstępie kilku dni pomiary pokazują 140/90 mm Hg lub więcej, mówimy już o nadciśnieniu – chorobie, którą trzeba leczyć. To ważne, bo wysokie ciśnienie krwi grozi zawałem serca i udarem mózgu. Szczególnie spore ryzyko występuje przy nagłych, dużych skokach ciśnienia.

Skoki ciśnienia mogą pojawić się z różnych powodów. Wbrew powszechnej opinii powodują je nie tylko silne emocje. Za regulację ciśnienia krwi odpowiadają bowiem liczne mechanizmy w organizmie. Możliwe przyczyny nagłych wzrostów ciśnienia to np.:

hałas,

wizyta u lekarza (tzw. syndrom białego fartucha),

palenie papierosa,

picie alkoholu,

nadmiar soli,

niska temperatura,

niektóre zioła i suplementy (np. lukrecja, kofeina),

wstrzymywanie moczu,

ból,

niektóre leki, np. NLPZ, leki immunosupresyjne, odchudzające,

ciąża,

odwodnienie.

Skoki ciśnienia mogą też powodować niektóre choroby, głównie nadczynność lub niedoczynność tarczycy oraz schorzenia nerek. Również ominięcie dawki leku hipotensyjnego może powodować wzrost ciśnienia krwi.

Skoki ciśnienia nie zawsze są też groźne. Trzeba pamiętać, że ciśnienie naturalnie rośnie i spada o 20 lub 30 punktów w ciągu dnia. Dlatego, jeśli ciśnieniomierz wskazał nieprawidłowy wynik, odpocznijmy i powtórzymy badanie po kilku minutach od pierwszego pomiaru.

Gdy ciśnienie nagle skacze, mogą (ale nie muszą) pojawić się alarmujące objawy:

ból głowy lub zawroty głowy,

poty,

krwawienie z nosa,

zaczerwienienie twarzy,

nudności lub wymioty,

duszność,

ból w klatce piersiowej,

zamazane widzenie,

drgawki,

niepokój.

Wezwania pogotowia wymaga bardzo wysokie ciśnienie - jeżeli górne ciśnienie (tzw. skurczowe) wynosi 180 mm Hg lub więcej albo dolne ciśnienie (tzw. rozkurczowe) – ok. 120 mm Hg. Do czasu przyjazdu karetki:

zażyj jedną dawkę leku przepisanego na taki wypadek – poinformuj o tym lekarza, z którym będziesz miał kontakt,

– poinformuj o tym lekarza, z którym będziesz miał kontakt, uchyl okno – dopływ świeżego powietrza pomoże ci w razie duszności,

– dopływ świeżego powietrza pomoże ci w razie duszności, poproś o opuszczenie pokoju zgromadzonych w nim ludzi – niech zostanie przy tobie tylko jedna osoba. Dzięki temu będziesz miała zapewnioną opiekę oraz konieczny w tej chwili spokój,

Dzięki temu będziesz miała zapewnioną opiekę oraz konieczny w tej chwili spokój, połóż się wygodnie – w takiej pozycji ciśnienie naturalnie się obniża,

– w takiej pozycji ciśnienie naturalnie się obniża, spróbuj się zrelaksować – silne emocje powodują wzrost adrenaliny, a hormon ten wpływa na wzrost ciśnienia,

– silne emocje powodują wzrost adrenaliny, a hormon ten wpływa na wzrost ciśnienia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – nagła zmiana pozycji podnosi ciśnienie i nasila zawroty głowy.

W przypadku dużego skoku ciśnienia konieczne bywa dożylne podanie leków w szpitalu. Ale nawet gdy kryzys zostanie zażegnany lub skoki ciśnienia nie są na tyle wysokie, żeby wzywać pogotowie, należy leczyć ten stan. Podstawa to bardzo dokładne dawkowanie zapisanych przez lekarza leków na nadciśnienie i przestrzeganie zaleceń lekarskich.

Dobranie tych najlepiej działających na ciebie leków może potrwać kilka miesięcy – zatem uzbrój się w cierpliwość. Nawet jeśli dobrze się czujesz i masz już prawidłowe wyniki, nie zmniejszaj samodzielnie dawki ani jej nie pomijaj – skutki takiego działania ujawniają się dopiero po jakimś czasie. Możesz wtedy nie skojarzyć, że są przyczyną kolejnego skoku ciśnienia.

Aby trzymać ciśnienie w ryzach, ważne są też codzienne nawyki. Potrzebujesz nie tylko spokoju, ale też:

diety z małą zawartością soli – jej nadmiar powoduje bowiem zatrzymanie wody w organizmie i w efekcie wzrost ciśnienia krwi,

– jej nadmiar powoduje bowiem zatrzymanie wody w organizmie i w efekcie wzrost ciśnienia krwi, umiarkowanego ruchu – usprawnia krążenie i wzmacnia naczynia krwionośne, pomaga też zrzucić nadwagę (a ta przyczynia się do nadciśnienia).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!