Nowe normy ciśnienia krwi. Porównaj wynik z tabelami wiekowymi

Normy ciśnienia tętniczego umieszczone w tabelach wiekowych to niezbędne narzędzie do sprawdzenia, czy wynik pomiaru jest prawidłowy. Według nowych wytycznych prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi dla osób dorosłych do 65. roku życia wynosi 120-129/70-79 mm Hg, a nie jak do tej pory poniżej 140/90 mm Hg. Nowe normy ustalono też dla osób starszych. Poniżej prezentujemy tabele z normami ciśnienia tętniczego dla różnych grup wiekowych: osób dorosłych i dzieci.