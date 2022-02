Na czym polega biopsja endometrium i kiedy powinnaś ją zrobić?

fot. Adobe Stock, Peakstock

Biopsja endometrium jest diagnostycznym, mało inwazyjnym badaniem, które pozwala wykryć groźne choroby w obrębie dróg rodnych. Czy biopsja endometrium jest bolesna? Jak długo czeka się na wyniki? Na pytania odpowiada dr Tomasz Basta, ginekolog z krakowskiej Intima Clinic.

Na czym polega biopsja endometrium? Czy jest bolesna i wymaga znieczulenia?

Dr Tomasz Basta: Biopsja endometrium polega na pobraniu fragmentu błony śluzowej macicy i – najprościej mówiąc – obejrzeniu go pod mikroskopem. Takie badanie histopatologiczne pozwala wykryć różne choroby endometrium.

Biopsja endometrium, przeprowadzana w szpitalach w ramach NFZ, wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym, poprzez zabieg tzw. łyżeczkowania macicy.

Biopsję endometrium można również wykonać prywatnie bez żadnego znieczulenia przy pomocy endoretki (endorette). Przyrząd ten wprowadza się przez szyjkę macicy wprost do jamy macicy i zasysa, tworząc delikatny próżnociąg. Na końcu endoretki znajduje się wgłębienie, za pomocą którego delikatnie zeskrobuje się endometrium ze ściany macicy. Zabieg jest zupełnie bezbolesny, kobieta odczuwa delikatny dotyk, ale nie czuje bólu. Następnie pobrana tkanka zostaje przekazana do badania histopatologicznego.

W jakich przypadkach przeprowadza się biopsję endometrium. Co takie badanie może wykryć?

Biopsję endometrium przeprowadza się, gdy pacjentka zgłosi niepokojące objawy takie jak nadmierne krwawienia miesiączkowe lub międzymiesiączkowe. Endometrium należy również pobrać, jeżeli obraz badania USG jest podejrzany, widać na nim, że endometrium jest niejednorodne i pogrubiałe.

Jeżeli na USG macicy ewidentnie widoczne jest, że endometrium ma strukturę polipowatą, wówczas należy je pobrać, ale za pomocą zabiegu histeroskopowego w znieczuleniu ogólnym.

Polega ono na wprowadzeniu do jamy macicy cienkiej rurki z kamerą i pobraniu konkretnego, celowanego odcinka. Wcześniej opisane pobrania to tzw. pobrania na ślepo. Nie oznacza to, że są złe, bo często są one zupełnie wystarczające. To, jakie dokładnie należy badanie wykonać, zależy od obrazu USG.

Czy biopsję endometrium można przeprowadzić u kobiety, która nigdy nie współżyła?

Najpierw należy sobie zadać pytanie, czy biopsja endometrium u dziewicy jest w ogóle potrzebna, a jest to niezmiernie rzadkie. Jeżeli pojawią się ku temu przesłanki, wówczas trzeba liczyć się z konsekwencjami pozabiegowymi w postaci zerwanej błony dziewiczej.

Ile kosztuje biopsja endometrium?

Zabieg pobrania fragmentu endometrium można wykonać zarówno prywatnie, jak i na NFZ. Jeżeli pacjentka zdecyduje się na zabieg w publicznym szpitalu, powinna pamiętać, że wiążę się on z obowiązkową hospitalizacją oraz znieczuleniem ogólnym. Natomiast biopsja endometrium wykonana w prywatnym gabinecie nie kwalifikuje pacjentki do żadnego znieczulenia, a jego koszt zaczyna się od około 300 zł.

Jak długo czeka się na wyniki biopsji endometrium i jak je odczytywać?

Wyniki biopsji endometrium powinien interpretować tylko i wyłącznie lekarz, i to on powinien przedstawić je pacjentce. Nie należy samodzielnie oceniać wyników. Na wyniki czeka się zazwyczaj około dwóch tygodni.

dr n. med. Tomasz Basta ginekolog Absolwent Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiadający specjalizację z ginekologii i położnictwa. Wykładowca Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej (PTGP) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej. Autor wielu badań i publikacji naukowych w tych dziedzinach. Założyciel krakowskiej Intima Clinic, zajmującej się w holistyczny sposób zdrowiem intymnym kobiet.

