Spis treści:

Reklama

Endometrium to błona śluzowa macicy, która cyklicznie zmienia się. Zasadniczy wpływ na to ma stężenie żeńskich hormonów płciowych –estrogenów oraz progestagenów. W czasie dojrzewania pęcherzyków Graffa (czyli do momentu owulacji) endometrium wzrasta. Jeśli nie dojdzie do zapłodnienia, w drugiej połowie cyklu przestaje rosnąć, aż w końcu złuszcza się (wtedy pojawia się miesiączka). Niekiedy jednak proces ten nie przebiega harmonijnie, błona nie złuszcza się dostatecznie i pojawia się przerost endometrium.

Przerost endometrium to nieprawidłowe zgrubienie błony śluzowej macicy, czyli endometrium. Odpowiedzialny za ten stan jest nadmiar estrogenów przy jednoczesnym niedoborze progesteronu. Jest to stan patologiczny, który należy leczyć. Ważne jest wczesne wykrycie i monitorowanie zmian, aby zapobiec ich przekształceniu w raka macicy. Przerost endometrium występuje dość rzadko. Szacuje się, że dotyczy 133 na 100 tys. kobiet.

Sam przerost endometrium nie jest rakiem, jednak w niektórych przypadkach może prowadzić do rozwoju raka trzonu macicy - jednego z najczęstszych nowotworów ginekologicznych. Dlatego nie należy go bagatelizować.

Przerost endometrium a rak

Przerost endometrium można podzielić na:

przerost bez atypii - namnażają się komórki prawidłowe, a ryzyko rozwoju raka jest niższe (ok. 1-3 %)

- namnażają się komórki prawidłowe, a ryzyko rozwoju raka jest niższe (ok. 1-3 %) przerost z atypią - namnażają się nieprawidłowe komórki endometrium i istnieje wyższe ryzyko rozwoju raka (8-29%).

Rozrost błony śluzowej macicy może przytrafić się zarówno młodszym, jak i starszym kobietom, jednak po menopauzie nieprawidłowy rozrost zwiększa ryzyko onkologiczne.

Na rozwój raka w wyniku przerostu endometrium bardziej narażone są kobiety:

otyłe,

u których występują cykle bezowulacyjne i mają nieregularne miesiączki, zwłaszcza związane z zespołem policystycznych jajników,

leczone długotrwale tamoksyfenem,

stosujące estrogen (hormonalną terapię zastępczą).

U młodszych kobiet choroba może utrudniać zajście w ciążę i powodować zaburzenia miesiączkowania.

Najczęstszymi objawami przerostu endometrium są nieprawidłowe miesiączki: obfity okres, krwawienia międzymiesiączkowe, krótki cykl, a także ból w czasie stosunku płciowego. Wskazaniem do natychmiastowej wizyty u ginekologa są także krwawienia i plamienia, które pojawiają się po menopauzie.

Diagnostyka przerostu endometrium obejmuje: badania krwi, cytologię, USG przezpochwowe. Lekarz może zlecić biopsję endometrium, a czasem również histeroskopię. O tym, które badania są konieczne w danym przypadku, decyduje specjalista.

Leczenie przerostu endometrium zależy od różnych czynników. U młodszych kobiet często wystarczy stosowanie leków hormonalnych, które ograniczają tempo wzrastania komórek endometrium. W przypadku kobiet po menopauzie lekarz może polecić usunięcie macicy (histerektomia).

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 28.09.2017.

Reklama

Czytaj także:

Okres co 2 tygodnie? Co jest przyczyną zaburzeń rytmu miesiączkowego

Objawy raka szyjki macicy. Co powinno zaniepokoić?

Czym jest dysplazja szyjki macicy?

Cytologia - co to za badanie? Kiedy zrobić badanie cytologiczne i co oznacza wynik?

Wyniki cytologii – interpretacja i dalsze postępowanie. Co trzeba wiedzieć o systemie Bethesda?