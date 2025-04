Kiedy wykonuje się łyżeczkowanie macicy? Zalecenia po łyżeczkowaniu i niepokojące objawy

Łyżeczkowanie macicy, nazywane abrazją macicy, to zabieg ginekologiczny wykonywany w celu oczyszczenia jamy macicy z zalegających w niej tkanek lub pobrania materiału z jamy macicy. Niepokojące objawy po łyżeczkowaniu to m.in. silny ból brzucha, gorączka, cuchnące upławy czy obfite krwawienie. Powinny one skłonić do pilnego kontaktu z lekarzem.