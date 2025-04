Endometrium to błona śluzowa pokrywająca jamę macicy. Może mieć różną grubość w zależności od kobiety oraz fazy cyklu miesiączkowego. W czasie fazy owulacyjnej endometrium powinno wynosić ok. 6-7 mm. Jeśli jest za cienkie, może utrudniać zagnieżdżenie się zarodka i rozwój ciąży. Czy można je wówczas pogrubić? Zapytałyśmy o to dr. Tomasza Bastę – ginekologa z krakowskiej Intima Clinic.

Co oznacza określenie „cienkie endometrium"? Jaki ma ono związek z fazami cyklu, owulacją i miesiączką?



Dr Tomasz Basta: Endometrium to błona śluzowa jamy macicy, która złuszcza się cyklicznie, co miesiąc. Objawia się to w postaci krwawień miesiączkowych. Endometrium może mieć więc różne grubości w zależności od fazy cyklu, w którym jest kobieta.

Najcieńsze jest zaraz po miesiączce, najgrubsze tuż przed nią. Błona ta systematycznie wzrasta, przy czym największy jej przyrost następuje w pierwszej fazie cyklu po to, aby w środku cyklu, kiedy następuje owulacja i jeżeli dojdzie do zapłodnienia, komórka jajowa miała się w czym zagnieździć.

Endometrium musi mieć więc odpowiednią grubość, aby doszło do implantacji. W okresie okołoowulacyjnym grubość endometrium powinna wynosić ok. 6-7 mm.

O zbyt cienkim endometrium można mówić, rozpatrując ten aspekt dopiero od fazy owulacyjnej. Powinno ono wynosić wtedy ok. 6-7 mm. Zakłada się, że jest to dolna granica umożliwiająca łatwe zagnieżdżenie się komórce jajowej. Poniżej tej granicy taka szansa również istnieje, jednak jest ona dużo mniejsza. Wówczas możemy stwierdzić, że mamy do czynienia ze zbyt cienkim endometrium.

Jakie są przyczyny występowania cienkiego endometrium?



Największe znaczenie w odpowiednim wzroście endometrium odgrywa estrogen. Jeśli kobieta jest niewydolna estrogenowo, to znaczy, że jej organizm produkuje zbyt mało tego hormonu. Może dochodzić wtedy do sytuacji, w której jej endometrium nie jest w stanie urosnąć do odpowiedniego rozmiaru.

Taką sytuację obserwujemy również wtedy, kiedy pacjentka przyjmuje tabletki antykoncepcyjne. Estrogen jest wtedy dostarczany z zewnątrz, sam organizm przestaje go produkować, w związku z czym w trakcie zażywania tabletek endometrium jest bardzo cienkie. Dlatego właśnie kobiety zażywające tabletki antykoncepcyjne mają skąpe miesiączki.

Jakie są objawy cienkiego endometrium?



Między innymi są to właśnie wspomniane już skąpe miesiączki.

Jakie badania wykrywają cienkie endometrium?



Podstawowym kryterium wykrywającym cienkie endometrium jest obraz USG. Bardziej specjalistycznym sposobem na jego wykrycie jest natomiast badanie histeroskopowe. Badanie polega na wprowadzeniu do jamy macicy cienkiej rurki z kamerą i obserwacji, w trakcie której specjalista jest w stanie ocenić rozmiar endometrium.

Jak leczyć cienkie endometrium?



Leczenie zbyt cienkiego endometrium przeprowadza się hormonalnie. Diagnozę stawia w tym przypadku endokrynolog lub ginekolog-endokrynolog. Taki specjalista musi ustalić odpowiednie parametry hormonalne, i na podstawie tego dostosować odpowiednie leczenie.

Czy przy cienkim endometrium można zajść w ciążę?



Owszem, przy cienkim endometrium można zajść w ciążę, jednak jest to utrudnione. Jest to związane z mniejszą niż normalnie możliwością zagnieżdżenia się komórki jajowej.

Czy przy cienkim endometrium możliwe jest przeprowadzenie zapłodnienia in vitro?



Zbyt cienkie endometrium uniemożliwia przeprowadzenie procedury in vitro. To dlatego, że przy tej metodzie zmierza się procentowo do jak najwyższego odsetka sukcesu, którym jest zaimplementowanie i rozwój ciąży. Jeśli więc wiemy o ryzyku, z powodu którego in vitro miałoby się nie udać, nie stosuje się tej metody. Wówczas najpierw hormonalnie doprowadza się endometrium do stanu, w którym in vitro ma szansę na powodzenie, a dopiero potem przeprowadza się zabieg.

Czy cienkie endometrium może pojawić się po porodzie lub łyżeczkowaniu?



Taka sytuacja może wystąpić. Zwłaszcza dotyczy to łyżeczkowania, kiedy zbyt duża ilość endometrium zostaje mechanicznie złuszczona. Jednocześnie endometrium cechuje się jednak tym, że się odbudowuje. Wystarczy więc w takiej sytuacji poczekać nieco dłuższy czas, a wtedy endometrium powinno się samo zregenerować.

Czy na endometrium wpływa dieta?



Żadne tego typu oddziaływanie nie jest naukowo udowodnione.

Treść wywiadu została pierwotnie opublikowana 07.01.2019.

