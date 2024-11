Okłady z soli na zatoki. Jak je stosować i jaki rodzaj soli wybrać?

fot. Adobe Stock, nipaporn

Okłady z soli należą do najbardziej polecanych domowych sposobów na zatoki. Sprawdzą się na różne problemy z zatokami. Kłopoty zaczynają się, gdy drogi oddechowe przestają prawidłowo funkcjonować, np. z powodu przeziębienia. Wirusy podrażniają błonę śluzową pokrywającą wnętrze nosa i zatok. Zaczyna ona wówczas produkować wydzielinę zatrzymującą zarazki. W ten sposób organizm próbuje je zablokować, tak by nie wniknęły w głąb układu oddechowego. Obrzęknięta błona śluzowa zaczyna jednak utrudniać swobodny przepływ powietrza do zatok.

Jeśli masz zatkany nos i nie możesz swobodnie oddychać, to sygnał, że ujście zatok zamyka się, a produkowana przez błonę śluzową wydzielina nie może z nich wypłynąć. Wypełnia i rozpiera zatoki, co wywołuje ból głowy, a po jakimś czasie dochodzi w niej do rozwoju bakterii. Żeby do tego nie dopuścić, trzeba przerwać ten proces. Jest na to rada. Wystarczy, że masz w domu zwykłą sól, a możesz już zacząć działać!

Okłady z soli na zatoki - na co pomagają?

Okłady z soli mają szeroki zakres korzystnych właściwości przy problemach z zatokami.

Ciepła sól rozluźnia zalegającą wydzielinę , zmniejsza napięcie mięśni i łagodzi ból. Działa rozkurczowo .

, zmniejsza napięcie mięśni i łagodzi ból. . Okłady z soli poprawiają krążenie , a dzięki temu również dostarczanie ważnych elementów układu odpornościowego do miejsca, gdzie rozwinęła się choroba.

, a dzięki temu również dostarczanie ważnych elementów układu odpornościowego do miejsca, gdzie rozwinęła się choroba. Podgrzana sól może również zmniejszać obrzęk błony śluzowej zatok i nosa, a dzięki temu jej stosowanie w formie kompresu ułatwia oddychanie .

zatok i nosa, a dzięki temu jej stosowanie w formie kompresu . Sól zawiera składniki mineralne , które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie zatok.

, które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie zatok. Okłady z soli pomagają się zrelaksować, odprężyć i złagodzić ból głowy, który często towarzyszy chorym zatokom.

Jeśli po kilku dniach (3-5) samodzielnego leczenia, nie widzisz poprawy lub wydzielina z nosa zmieniła się z przezroczystej na ropną, pojawiła się gorączka, ból głowy w okolicach nasady nosa, skroni, czoła, potylicy (czasami bolą nawet twarz i zęby), koniecznie idź do lekarza.

1 z 4 fot. Adobe Stock, kaipong Jak robić okłady z soli na zatoki? Sól powinna być ciepła, dlatego podgrzej ją na suchej patelni albo w piekarniku. Przełóż gorącą sól do materiału, np. bawełnianej czapki albo ścierki. Połóż się i przykładaj okład w okolice nasady nosa (na czoło). Uważaj: sól nie może być zbyt gorąca. Cały zabieg powinien być przyjemny, a nie prowadzić do poparzeń. Okład z soli na zatoki trzymaj około 20 minut. 2 z 4 fot. Adobe Stock, Nattha99 Jak często robić okłady z soli na zatoki? Okłady z soli na zatoki można stosować kilka razy dziennie w przypadku problemów zdrowotnych. Dolegliwości powinny ustąpić w ciągu tygodnia. Jeżeli tak się nie dzieje, zgłoś się do lekarza. 3 z 4 fot. Adobe Stock, vitals Jaką sól do okładów na zatoki wybrać? Okład można zrobić ze zwykłej gruboziarnistej soli kuchennej, ale jeszcze lepiej zastosować specjalną – sól jodowo-bromową (do kupienia w aptece, możesz wykorzystać leczniczą sól bocheńską). Uwalniające się z kompresu związki jodu i bromu przyspieszą proces oczyszczania nosa. 4 z 4 fot. Adobe Stock, New Africa Inne sposoby stosowania soli na zatoki Inhalacje z solą na zatoki Inhalacje to jeden z najlepszych domowych sposobów na chore zatoki. Zmniejszają ból głowy, mają właściwości przeciwbólowe, oczyszczają drogi oddechowe i nawilżają. By wzmocnić leczniczy efekt, dodaj soli albo napar z ziół. Jak to zrobić? Wlej do miski ok. litr gorącej wody i wsyp 2-3 łyżki soli oraz łyżkę ziół szałwii, tymianku lub rumianki. Przykryj głowę ściereczką i pochyl się nad miską. Wdychaj parę wodną przez ok. 5 min albo do momentu, gdy woda ostygnie. Powtarzaj 2-3 razy dziennie przez 7 dni. Płukanie zatok rozrzedzi katar Sól można wykorzystać również do płukania zatok. To zabieg bardzo prosty i naprawdę skuteczny. Pozwala na dokładne oczyszczenie zatok z zalegającej w nich wydzieliny (a to w niej właśnie rozwijają się bakterie). Jak to zrobić? Wsyp pół łyżeczki soli do 250 ml ciepłej, przegotowanej wody, wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Do irygacji zatok możesz użyć specjalnego naczynia do tego przeznaczonego (rodzaj małego dzbanka). Możesz też kupić gotowy zestaw do płukania zatok. Oddychając przez usta wpuść pod ciśnieniem wodę do jednej dziurki nosa a potem do drugiej. Powtarzaj 2 razy dziennie, pamiętając jednak, by przez dwie godziny po zabiegu nie wychodzić na dwór, jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 10-14°C.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!