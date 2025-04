Spis treści:

Reklama

Zatoki przynosowe to przestrzenie pneumatyczne w czaszce, które łączą się z jamą nosową. Zatoki pokryte są błoną śluzową a ich zadaniem jest m.in. utrzymanie wilgoci, ogrzewanie i nawilżanie wdychanego powietrza, a także ochrona przed urazami. W zatokach może powstawać w czasie infekcji śluzowa wydzielina. Może być ona ropna i gęsta lub przezroczysta.

Niekiedy pod wpływem infekcji albo wad anatomicznych kanały łączące zatoki z nosem zmniejszają swą średnicę i wydzielina z zatok w żaden sposób nie może się wydostać. Taki stan jest niebezpieczny i może prowadzić do zakażenia bakteryjnego.

Gdy pojawiają się gęsta ropna wydzielina o nieprzyjemnej woni, bóle głowy, szczególnie u nasady nosa oraz w okolicy czoła, które nasilają się przy pochylaniu głowy, do tego dochodzi uczucie zatkania nosa i kłopoty z oddychaniem oraz objawy uogólnione – gorączka, osłabienie, bóle mięśni i stawów, to należy zgłosić się do lekarza. W przypadku bakteryjnego zapalenia zatok trzeba przyjmować antybiotyk. Jeśli objawy nie są bardzo nasilone, można oczyszczać zatoki samodzielnie.

Jeśli masz kłopoty z zatokami, w okresach nasilenia się objawów możesz zdać się na domowe sposoby na zatoki.

Inhalacje na oczyszczenie zatok

Litr gorącej wody wlej do miski. Dodaj 5 kropel olejku z geranium, po 3 krople olejku eukaliptusowego i z krwawnika. Przykrywając głowę ręcznikiem, pochyl się nad naczyniem i głęboko oddychaj przez nos.

Aby oczyścić zatoki z ropnej wydzieliny, można wspomagać się również prostymi w przygotowaniu inhalacjami z gorącej wody i soli (na litr wody ok. 7 łyżek soli).

Okłady na oczyszczenie zatok



Na suchej patelni podgrzej 5 garści ziaren gorczycy. Następnie przesyp je do płóciennego woreczka i przyłóż do czoła. Ciepło przyspieszy oczyszczanie zatok i przyniesie ulgę w bólu.

Napoje na oczyszczenie zatok

Aby śluzówka nosa stanowiła zaporę dla drobnoustrojów, musi być dobrze nawilżona. Trzeba więc dużo pić, nawet do trzech litrów dziennie. Najlepsze są woda oraz napar z lipy i suszonych malin, który rozrzedza wydzielinę. Ważne jest także nawilżanie powietrza w mieszkaniu.

Zioła na oczyszczenie zatok

W przypadku zapalenia zatok sprawdzi się również napar z werbeny (łagodzi bóle zatok): łyżeczkę suszu zalej szklanką wrzątku, parz pod przykryciem 15 minut, przecedź. Pij 2–3 razy dziennie po 1/2 szklanki. Dobrze zadziała też herbatka lipowa, bo zmniejsza obrzęk śluzówki.

Płukanie zatok

Do płukania zatok możesz użyć specjalnego zestawu (do kupienia w aptece) lub zwykłej butelki z dzióbkiem. Wlej do niej ciepłą wodę z solą (pół łyżeczki soli na pół litra wody). Nachyl się nad zlewem i przechyl głowę na prawy bok, tak aby ucho dotykało ramienia. Włóż końcówkę butelki do lewej dziurki. Oddychając przez usta, wlewaj wodę. Płyn powinien wypłynąć prawą dziurką. Po wypłukaniu jednego otworu nosowego, wypłucz drugi. Na koniec dokładnie wydmuchaj nos.

Domowe sposoby na oczyszczenie zatok można stosować także u dzieci i kobiet w ciąży.

Jeśli z nosa wydostaje się żółtozielona lub zielona wydzielina, masz gorączkę, silne bóle głowy, trzeba jak najszybciej iść do lekarza. Objawy te świadczą o nadkażeniu bakteryjnym. W takiej sytuacji konieczne są antybiotyki oraz leki rozrzedzające i ułatwiające usuwanie wydzieliny z zatok (mukolityczne oraz sterydy o działaniu przeciwzapalnym). Kuracja trwa zwykle 10–14 dni i po jej zakończeniu konieczna jest kontrola lekarska.

Leki bez recepty na oczyszczenie zatok

W walce z infekcją można wspomóc się preparatami, które ułatwią oczyszczanie zatok z wydzieliny. Sięgnij więc po środki rozrzedzające śluz i zmniejszające obrzęk błon śluzowych (np. Sinupret lub Sinulan), spreje zawierające wodę morską albo sól fizjologiczną, która ułatwia oczyszczanie nosa (np. Sterimar, Marimer), leki o działaniu przeciwzapalnymi przeciwbólowym (np. Ibuprofen, Ibum, Nurofen). Zażywaj je zgodnie ze wskazaniami z ulotki.

Czasami (np. w przypadku przewlekłego zapalenia zatok) jedynym sposobem uwolnienia się od zatkanych zatok jest zabieg. Wykonuje się go endoskopowo. Do wyboru jest co najmniej kilka metod, m.in. punkcja zatok, która polega na wypłukaniu ropy z zatok solą fizjologiczną, zabieg FEOZ, w czasie którego poszerza się ujścia zatok, płukanie zatok hydrodebriderem, czyli urządzeniem, które pod ciśnieniem usuwa bakterie z zatok.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.06.2019.

Reklama

Czytaj także:

Zapalenie zatok - objawy i leczenie, co na ból zatok

Domowe sposoby na katar zatokowy - są bezpieczne i naturalne

Jak rozrzedzić gęsty katar u dziecka i dorosłego? Niezawodne sposoby

Katar zatokowy świadczy o zapaleniu zatok. Jak się go pozbyć?

Katar – jak go szybko wyleczyć? Katar infekcyjny, u dziecka, w ciąży, zatokowy i sienny