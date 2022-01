Słoma owsiana – cudowny lek? Właściwości i zastosowanie ziela owsa

fot. Adobe Stock, KPixMining

Spis treści:

Słoma owsiana (ziele owsa) to wysuszone łodygi owsa zwyczajnego (łac. Avena sativa). Owies jest uprawiany w wielu krajach. To bardzo odżywcze zboże, które zostało odkryte przez przypadek na plantacjach innych gatunków zbóż. W lecznictwie przygotowywane są nalewki ze słomy, napary i kąpiele. Mają one właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, a także mogą łagodzić choroby nerek. Skuteczność słomy owsianej nie jest jednak do końca potwierdzona. Nie wszystkie właściwości są poparte dowodami naukowymi.

Słoma owsiana to bogactwo białek roślinnych (uwaga: w tym glutenu), skrobi i pierwiastków, takich jak wapń, magnez, żelazo, mangan, cynk i krzem. Właśnie ze względu na dużą zawartość rozpuszczalnej krzemionki, ziele owsa poprawia stan włosów, skóry i paznokci, a także chrząstek i kości.

Ponadto słoma owsiana zawiera saponiny (usprawniające metabolizm, moczopędne), flawonoidy (działające przeciwutleniająco), alkaloidy (działające przeciwbólowo i uspokajająco), sterole (pomagające w walce z wysokim cholesterolem i stanami zapalnymi) oraz witaminy B 1 , B 2 , D, E i beta-karoten.

Odwary, nalewki i kąpiele ze słomy owsianej są polecane w:

problemach skóry, włosów i paznokci,

spowolnionej przemianie materii,

chorobach naczyń krwionośnych,

oczyszczaniu organizmu,

bezsenności i wyczerpaniu nerwowym,

reumatyzmie i artretyzmie,

otyłości i nadwadze,

nadciśnieniu tętniczym,

żylakach i hemoroidach,

chorobach zapalnych jelit i zaparciach.

Słomę owsianą możesz stosować w różnych postaciach. Oto przepis na odwar, nalewkę oraz kąpiel owsianą.

Odwar z ziela owsa - przepis

Aby przygotować odwar ze słomy owsianej, potrzebujesz suszonego ziela owsa i wody:

1 łyżkę ziela owsa wsyp do małego garnka, zalej szklanką gorącej wody i odstaw na pół godziny.

Po tym czasie postaw naczynie na palnik i podgrzej pod przykryciem do wrzenia przez około 10 minut. Następnie odstaw odwar na około 10 minut i odcedź.

Przelej do szklanki i uzupełnij wodą przegotowaną do pełna (można wodę przelewać przez sitko, przez które odcedzaliśmy ziele).

Pij szklankę odwaru 3 razy dziennie po posiłku.

Odwar może być pomocny w przypadku chorób nerek, w tym kamicy.

Nalewka ze słomy owsianej - przepis

Do przygotowania nalewki potrzebujesz słomę owsianą i spirytus:

20 g ziela owsa umieść w słoiku i zalej 100 ml spirytusu rektyfikowanego.

Mieszankę szczelnie zakręć i odstaw na około 10 dni.

Co jakiś czas potrząśnij słojem.

Po upływie 10 dni przelej płyn do innego naczynia i odciśnij słomę, a następnie przefiltruj całość przez watę.

Nalewkę przyjmuj po posiłku – 15 kropli rozcieńcz w kieliszku wody i spożywaj np. w przypadku bezsenności i zdenerwowania. Niektórzy zalecają ją także chorym na padaczkę, depresję i pląsawicę.

Słoma owsiana do kąpieli

Oto, jak przygotować kąpiel ze słomy owsianej:

1 kg słomy owsianej umieść w naczyniu (np. w garnku) i zalej kilkoma litrami niezbyt gorącej wody. Odstaw na około 3 godziny.

Następnie postaw na palnik i doprowadź do wrzenia przez pół godziny.

Miksturę przecedź i wlej do wanny wypełnionej do 1/3 wysokości wodą o temperaturze 37°C.

Kąpiel powinna trwać około 15-20 minut.

Zalecana jest w przypadku artretyzmu, reumatyzmu, chorobach skórny, suchej skórze, kamicy nerkowej, wyczerpaniu nerwowym i osłabieniu.

Pamiętaj, że każda decyzja o leczeniu ziołami powinna być skonsultowana wcześniej z lekarzem, szczególnie jeśli jesteś pod opieką medyczną.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.08.2013.

Czytaj także:

Majeranek na kaszel i katar – jak działa i jak go stosować?

Jak działa siemię lniane na jelita? To doskonały środek na zaparcia i nie tylko

Niesamowite właściwości babki płesznik. Pomaga na zaparcia i wspomaga odchudzanie

Jak stosować liść laurowy na stawy? Przepis na okłady i wywar

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!