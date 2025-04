Liście laurowe, czyli liście wawrzynu lub liście bobkowe, są stosowane powszechnie jako przyprawa kulinarna. Wawrzyn jest rośliną dzisiaj nieco zapomnianą, kiedyś znacznie bardziej popularną. Można ją uprawiać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Laur jest to wieczniezielony krzew lub drzewo, które może osiągać nawet do 8 m wysokości. Liście laurowe chociaż są znane głównie jako przyprawa, są wykorzystywane również w ziołolecznictwie, np. w chorobach stawów.

Spis treści:

Liście laurowe są surowcem stosowanym leczniczo i profilaktycznie. Zawierają:

Jednym z głównych zastosowań liścia laurowego są choroby stawów, w tym reumatyzm oraz dna moczanowa. Z liścia laurowego można przyrządzić nalewkę do wcierania w skórę, wywar do picia oraz okłady, które będą pomocne przy obrzękach i bólu stawów. Jedno z badań przeprowadzone w Indonezji dowiodło, że picie wywaru z liści laurowych lub ciepłe okłady z ugotowanych liści laurowych skutecznie niwelują ból stawów przy dnie moczanowej i mogą być z powodzeniem stosowane. Liście laurowe mogą też pomóc w złagodzeniu bólu mięśni.

Liść laurowy działa korzystnie na stawy, ponieważ zawiera związki działające przeciwzapalnie (w tym laktony seskwiterpenowe), które są pomocne w zmniejszeniu stanu zapalnego i obrzęku, a także o działaniu przeciwbólowym. Ponadto w składzie liści laurowych znajdują się substancje, które pozwalają wchłonąć się aktywnym związkom.

Liście laurowe mają wiele korzystnych dla zdrowia właściwości, działają:

Liście laurowe to tradycyjny środek na problemy ze stawami o udowodnionej skuteczności. Liście laurowe na stawy stosuje się w różnych postaciach, np. jako wywar do picia, napary, nalewka albo okłady. Z oleju laurowego, który jest pozyskiwany z owoców wawrzynu, sporządza się maści rozgrzewające i przeciwbólowe oraz poprawiające mikrokrążenie, które są stosowane na stawy. Olejek laurowy można wykorzystać do masażu bolących obszarów ciała.

Okłady z liści naukowych mogą pomóc w łagodzeniu bólu, zmniejszaniu obrzęku stawów oraz poprawie ich ruchomości. Aby przygotować okłady z liścia laurowego na stawy, należy zagotować liście laurowe w niewielkiej ilości wody, a następnie odcedzić je, lekko wystudzić i obłożyć nimi chore stawy. Można też namoczyć czystą gazę lub szmatkę w wywarze, który pozostał z gotowania liści, a następnie położyć okład na bolący staw, owinąć folią do żywności, ręcznikiem i zostawić na 20-30 minut. Zabieg należy powtarzać 2 razy dziennie przez kilka dni.

Innym sposobem na zastosowanie liścia laurowego na stawy jest picie wywaru. Płyn wspiera zdrowie stawów, może łagodzić stan zapalny, ból, zmniejszać obrzęki.

Przepis na wywar z liści laurowych na stawy:

Uwaga: Cała kuracja wywarem z liści laurowych nie powinna trwać dłużej niż 3 dni. Stosowana dłużej może szkodzić, m.in. obciążając nerki. Zabieg można powtarzać co miesiąc w razie potrzeby.

Innym sposobem wykorzystania liści laurowych na stawy jest moczenie nóg w wywarze. Taki zabieg może łagodzić ból stawów w obrębie kończyn dolnych. Dzięki właściwościom przeciwzapalnym i odprężającym liście laurowe redukują obrzęk i uczucie zmęczenia stóp. Oto jak stosować liście laurowe do moczenia nóg:

Moczenie stóp w liściach laurowych można wykonywać kilka razy w tygodniu.

Liść laurowy jest najprawdopodobniej bezpieczny dla ludzi, o ile nie jest spożywany w nadmiarze. Przy zbyt dużym zażyciu może powodować dolegliwości układu pokarmowego (ból brzucha, nudności, biegunkę). Może być niebezpieczny w przypadku cukrzycy, dlatego u osób tą chorobą powinien być stosowany z ostrożnością.

Stosowania liści laurowych doustnie należy unikać w przypadku:

Niektóre doniesienia wskazują, że liść laurowy spowalnia pracę ośrodkowego układu nerwowego, co może stanowić zagrożenie przy zabiegach chirurgicznych ze znieczuleniem. Przed operacjami nie powinno się stosować terapeutycznie liścia laurowego przynajmniej przez 2 tygodnie.

Liść laurowy ma również wiele innych zastosowań prozdrowotnych oprócz reumatyzmu, dny moczanowej czy innych schorzeń stawów. Polecany jest przy wielu dolegliwościach, takich jak np.:

