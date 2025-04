Spis treści:

Czosnek (łac. Allium sativum) jest popularną rośliną pochodzącą ze środkowej Azji o potwierdzonym działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, przeciwgrzybiczym i wspomagającym odporność. Czosnek ma działanie wykrztuśnie, poprawia funkcjonowanie dróg oddechowych oraz wpływa korzystnie na florę bakteryjną jelit. Regularne jedzenie czosnku obniża poziom glukozy we krwi i ciśnienie tętnicze.

Czosnek to jeden z polecanych domowych sposobów na przeziębienie o potwierdzonej badaniami skuteczności. Może chronić przed infekcją i łagodzić jej objawy takie jak katar, kaszel i gorączkę (działa napotnie). Zauważono, że czosnek działa przeciwko wirusom wywołującym przeziębienie, tzw. rinowirusom, a także przeciwko wirusowi grypy oraz rotawirusom. Naukowcy z Australii dowiedli, że przyjmowanie suplementu zawierającego aktywny składnik czosnku zmniejszało liczbę przeziębień. Przeciwprzeziębieniowe działanie czosnku to zasługa zawartych w roślinie olejków eterycznych i związków siarczkowych.

Co więcej, czosnek może chronić przed powikłaniami przeziębienia. Działa jak łagodny antybiotyk, ponieważ ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpasożytnicze. Osłabia paciorkowce i gronkowce, a także bakterie powodujące gruźlicę. Niszczy szczególnie bakterie beztlenowe powodujące różnorodne stany zapalne.

Związki obecne w czosnku sprzyjają też naszej odporności, dzięki czemu chronią przed przeziębieniem. W ząbku znajdują się witamina C, witaminy z grupy B i silne przeciwutleniacze. Z leczniczej mocy Allium sativum korzystają nawet producenci leków, którzy chętnie wykorzystują wyciąg z czosnku w preparatach na przeziębienie i grypę oraz wzmocnienie odporności.

Czosnek na przeziębienie należy jeść w postaci surowej. Zalecana ilość to 2-3 ząbki czosnku codziennie. Najwięcej cennych związków ma świeżo rozdrobniony czosnek oraz sok z czosnku. Jeżeli sięgamy po czosnek na przeziębienie, nie należy go podgrzewać. Obróbka termiczna niszczy zawarte w roślinie składniki aktywne, między innymi allicynę, która osłabia bakterie i wirusy.

Czosnek na przeziębienie można zjadać w różnych formach: rozgryzać i zjadać sam ząbek, dodać czosnek do sałatki albo pić syrop z czosnku.

Nie należy łączyć go z lekami przeciwzakrzepowymi oraz lekami z grupy NLPZ (np. aspiryna, ibuprofen), ponieważ wzrasta wtedy ryzyko krwawień. Osoby z problemami z wątrobą nie powinny łączyć czosnku z paracetamolem, gdyż oba składniki mogą obciążać ten narząd.

Właściwości lecznicze ma zwłaszcza czosnek zwyczajny oraz czosnek niedźwiedzi. Możemy jeść czosnek nie tylko w naturalnej postaci, ale też warto wypróbować preparaty z czosnkiem dostępne w aptekach, które są często wzbogacone o dodatkowe składniki wspierające odporność, np. cynk, witaminy.

Przyjmuje się, że czosnek można podawać dziecku nie wcześniej niż od 10. miesiąca życia. U starszych dzieci dozwolone są niewielkie ilości (niecały ząbek czosnku dziennie). Surowy czosnek powinien być zjadany wraz z pożywieniem. Można dodawać go np. do makaronu, dań mięsnych albo twarożku. Maluchom, które ukończyły 2 lata, na przeziębienie można podawać też syrop z czosnku - zalecane dawkowanie to 1 łyżeczka 1-2 razy dziennie. Inną opcją są gotowe preparaty z apteki zawierające wyciąg z rośliny.

Przyszłe mamy mogą bezpiecznie stosować czosnek w trakcie przeziębienia, jednak nie powinny przesadzać z jego ilością. Zjedzenie może powodować wzdęcia, niestrawność, ból brzucha i zgagę. Stała obecność tej rośliny w codziennej diecie sprzyja rozrzedzaniu krwi, dlatego u kobiet ciężarnych może wystąpić większe ryzyko niepożądanych krwawień. Zatem czosnek jest dobrą alternatywą dla leków na przeziębienie dla kobiet ciężarnych, jednak można go zjadać tylko doraźnie i w ograniczonych ilościach.

Warto pamiętać, że czosnek należy stosować ostrożnie w trakcie karmienia piersią, ponieważ naukowcy udowodnili związek jedzenia czosnku przez mamę z kolką u niemowlęcia.

Na czosnek powinny uważać też osoby cierpiące na stany zapalne przewodu pokarmowego. W przypadku chorób przewlekłych (jak cukrzyca), warto zapytać lekarza o to, czy intensywna terapia czosnkowa nie wpłynie niekorzystnie na stan zdrowia.

