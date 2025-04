Czy dziecko może jeść czosnek? Tak, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach

Jest jasne, że czosnek ma wiele potwierdzonych właściwości zdrowotnych – przede wszystkim wspomaga odporność. Niestety przez swój ostry smak jest często pomijany w diecie dziecka. Dziecko może jeść czosnek, jednak nie należy przesadzać z jego ilością i podawać go zbyt wcześnie. Ważne jest też to, aby czosnek stanowił dodatek do posiłków.